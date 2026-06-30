CRT alerta por venta de bebidas alcohólicas en redes sociales

Guadalajara, Jal. Tras detectar un incremento en la comercialización de bebidas alcohólicas a través de redes sociales como Facebook y WhatsApp, el Consejo Regulador del Tequila (CRT) hace un llamado a los consumidores a "extremar precauciones" al momento de adquirir bebidas alcohólicas y a comprarlas únicamente en establecimientos formales y autorizados.

El organismo informó que, como resultado de los trabajos que realiza en coordinación con diversas autoridades, se ha detectado un incremento en la comercialización de bebidas alcohólicas a través de redes sociales así como en plataformas de comercio electrónico donde, "en algunos casos no existen mecanismos que permitan identificar plenamente a los vendedores, verificar el origen de los productos o emitir comprobantes de compra o facturas, representando un mayor riesgo para el consumidor".

A través de un comunicado, el CRT subrayó que la reutilización ilícita de envases, la alteración de sellos, el rellenado clandestino de botellas y cualquier mecanismo destinado a hacer pasar un producto ilegal como auténtico, constituyen prácticas que son combatidas con firmeza por las autoridades correspondientes y por todos los actores involucrados.

El organismo evaluador destacó que con el objetivo de evitar riesgos para los consumidores, impulsa acciones preventivas permanentes, en colaboración con las autoridades correspondientes, tales como mecanismos de intercambio de información e inteligencia; coordinación con plataformas digitales para detectar y retirar publicaciones relacionadas con bebidas presuntamente ilícitas.

Otras acciones, añadió el CRT, son el fortalecimiento de las acciones de inspección y trazabilidad; programas preventivos dirigidos a productores, distribuidores y comercializadores autorizados; campañas permanentes de prevención dirigidas a consumidores, y fortalecimiento de la colaboración con autoridades sanitarias, fiscales y de propiedad intelectual.

Destrucción de envases

Asimismo, el Consejo Regulador del Tequila promueve el cumplimiento de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios que en su artículo 19 fracción XVIII, señala la obligación de la destrucción de los envases vacíos de bebidas alcohólicas.

El organismo destacó la necesidad de que se establezcan centros de acopio de envases vacíos en puntos estratégicos y hacer trabajo de socialización con los establecimientos y consumidores sobre la importancia de depositarlos correctamente para impedir que sean reutilizados.

Revisar etiquetas

El CRT también exhorta a los consumidores a revisar e identificar los elementos mínimos que debe contener la etiqueta de una bebida alcohólica, para no caer en falsificaciones, entre los que destacan la categoría, clase, el contenido neto, graduación alcohólica, el nombre o razón social del productor autorizado y su contraseña oficial NOM, la leyenda precautoria correspondiente y la marca registrada.

"La ausencia de alguno de estos elementos, la información incompleta o inconsistente, etiquetas deterioradas o alteradas, así como anomalías en tapas, sellos o marbetes, constituyen señales de alerta que deben ser consideradas por el consumidor antes de adquirir o consumir una bebida alcohólica", refiere el comunicado.

Colaboración

El CRT aseguró que seguirá trabajando en coordinación con las autoridades, como actualmente lo está haciendo con la Fiscalía General de Guanajuato y con la Fiscalía General de la República, "aportando su experiencia técnica, sus sistemas de trazabilidad y certificación para fortalecer las acciones de prevención, detección y combate a la comercialización de bebidas alcohólicas adulteradas".