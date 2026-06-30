Varias provincias de Ecuador se quedan sin energía tras explosión de subestación eléctrica

Ecuador ⁠sufría este martes cortes del suministro de energía en varias provincias tras registrar una ⁠explosión en una subestación ⁠eléctrica que provocó la salida de una importante central, según informó la compañía eléctrica nacional.

La Corporación Eléctrica del Ecuador (CELEC) explicó que la explosión ocurrida la madrugada de este martes en la subestación Paute Molino provocó la desconexión del complejo Paute Integral, una de las principales del país, que aporta hasta con un 40% de la energía.

La compañía no especificó qué provincias se vieron afectadas.

"Desde el primer momento se activaron los protocolos de seguridad para proteger al personal, resguardar la infraestructura y preservar la estabilidad del Sistema Nacional Interconectado", agregó la ⁠CELEC en un comunicado, ⁠sin dar detalles ⁠sobre las causas de la explosión.

Las autoridades ⁠han dispuesto, en coordinación con las empresas distribuidoras, desconexiones del suministro de energía programadas en varios sectores del país mientras se realizan los trabajos de reparación.

La empresa distribuidora en la capital, Quito, informó sobre la afectación ⁠en al menos 15 sectores a lo largo de la ciudad.