Pachuca golea a Pumas 3-0 y le cobra afrenta a Esteban Solari en el Apertura de la Liga MX

Con doblete del venezolano Salomón Rondón, el Pachuca goleó 3-0 a los Pumas y así le cobró una afrenta a su ex director técnico Esteban Solari, en partido de la primera fecha del torneo Apertura 2026 de la Liga MX, que se inició el jueves.

El argentino Solari llegó a dirigir a México a finales del Apertura 2025 fichado por el Pachuca. Y en el pasado Clausura 2026 lo llevó a semifinales.

Las autoridades del Pachuca tenían la disposición de renovarle el contrato, pero el argentino decidió fichar por los Pumas tras la intempestiva renuncia del DT mexicano Efraín Juárez.

Este sábado, en el estadio Olímpico Universitario, el Pachuca, ahora dirigido por el mexicano Benjamín Mora, resolvió el partido en el primer tiempo, con dos goles.

Elías Montiel hizo el 1-0 al minuto 21 con un disparo a más de 25 metros del arco, que superó al portero costarricense Keylor Navas.

El 2-0 cayó al minuto 32. El Rey Salomón se tendió de palomita en el área chica para conectar un servicio del neerlandés Oussama Idrissi y sorprender a Navas.

Rondón, de 36 años, decretó el 3-0 con un cabezazo fulminante desde el corazón del área, al 80'.

Más tarde, en el estadio BBVA, el argentino Matías Almeyda debuta como entrenador del Monterrey ante el Santos, en su regreso al fútbol mexicano tras ocho años de ausencia.