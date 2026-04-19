Liguilla asegura cinco invitados, destacando un Chivas de récords

Cinco equipos ya tienen lugar asegurado en la Liguilla del torneo Clausura 2026 de la Liga MX: Chivas, Pachuca, Pumas, Cruz Azul y Toluca.

Las tres plazas restantes se definirán a lo largo de la semana entrante, ya que habrá fecha doble para disputar las Jornadas 16 y 17.

Este fin de semana se disputó la Jornada 15 y, además de confirmar a los cinco invitados a la ‘Fiesta Grande’, hubo historias que marcaron un punto de inflexión.

Una de ellas es la de Chivas, que goleó 5-0 a Puebla para alejarse en el liderato general con 34 puntos. Bryan González marcó un doblete, junto a las anotaciones de Ricardo Marín, Brian Gutiérrez y Hugo Camberos.

Esta victoria trajo dos récords para el Deportivo Guadalajara: primero, conseguir más de 10 victorias en la historia de los torneos cortos (desde 1996); segundo, llegar a 12 partidos invicto en el estadio Akron. La marca anterior era de 11 en 2017, bajo la dirección técnica de Matías Almeyda.

Hay sólo seis puntos en disputa en la fase regular del Clausura 2026 y Guadalajara asegurará el primer lugar el miércoles si derrota a Necaxa como visitante y Pachuca pierde en Tijuana. Matemáticamente, ya nadie podría alcanzarlo.

“El límite se lo pone uno mismo. No quiero que mis jugadores se pongan ningún límite, porque yo tampoco me lo pongo”, destacó el entrenador de Guadalajara, Gabriel Milito.

“Estamos haciendo un gran campeonato. Si bien estoy muy contento, creo que podemos tener más regularidad en los partidos. No me conformo con lo que venimos haciendo, tenemos que ir por más”.

Chivas cerrará el torneo visitando a Necaxa y recibiendo a Tijuana, equipos que aún aspiran a colarse a la Liguilla, recordando que este semestre califican los mejores ocho porque no hay Play-In.

Sobrevivientes y eliminados

La antepenúltima jornada del Clausura 2026 destacó por las victorias de visita tanto de Pachuca, 1-3 ante Monterrey, como de Pumas, 0-2 ante Atlético de San Luis.

Con esto, Pachuca y Pumas se confirmaron en el podio de la tabla, aprovechando que Cruz Azul no pasó del empate (1-1) ante Tijuana y que Toluca perdió 2-1 en su visita al América.

“Hablando con los muchachos (jugadores), les decía que, si solo contábamos después de San Diego, por ejemplo, que nos mataban y nos daban hasta por debajo de la lengua, y les decíamos a toda la gente que en la Jornada 16 íbamos a hacer 30 puntos, seguramente no me habrían creído”, reflexionó el entrenador de Pumas, Efraín Juárez.

Club Universidad inició el semestre con una eliminación en primera ronda de Copa de Campeones de CONCACAF ante San Diego, pero ahora es un serio candidato a ganar la Liga MX.

Sin embargo, para el duelo de la Jornada 16, el martes ante Bravos de Juárez en CU, no podrá contar con sus referentes Keylor Navas y Adalberto Carrasquilla, que cumplirán un partido de suspensión al acumular cinco amonestaciones.

En contraparte, Monterrey perdió cualquier posibilidad matemática de entrar a la Liguilla. Será su primera ausencia desde el torneo Apertura 2016. Sólo han ganado uno de sus últimos nueve partidos entre Liga MX y Concachampions.

Su vecino, Tigres, también quedó fuera de zona de Liguilla al cierre de la Jornada 15. Tras empatar (1-1) con Necaxa acumula 21 puntos, uno menos que América, Atlas y León, que por ahora ocupan las últimas plazas a fase final.

Monterrey, Atlético de San Luis, Puebla, Mazatlán y Santos están eliminados de la pelea por la Liguilla del Clausura 2026, mientras que Juárez y Querétaro están a punto de despedirse.

La disputa por las tres plazas restantes será entre América, Atlas, León, Tigres, Tijuana y Necaxa entre martes y domingo, cuando concluya la fase regular.

LIGUILLA DEL CLAUSURA 2026 DESPUÉS DE 15 JORNADAS