Pemex busca reactivar industria petroquímica y de fertilizantes

Petróleos Mexicanos (Pemex) invertirá 93,000 millones de pesos -unos 5,300 millones de dólares- para reactivar la industria petroquímica, reducir las importaciones y aumentar la producción nacional de fertilizantes, fortaleciendo la soberanía alimentaria e industrial del país.

Así lo explicó Juan Carlos Carpio Fragoso, director general de la petrolera del Estado en la conferencia del Ejecutivo del viernes 5 de junio en Coatzacoalcos, Veracruz, donde detalló que los complejos considerados estratégicos para este plan integral son Cangrejera, Morelos y Cosoleacaque, así como las plantas de fertilizantes ubicadas en Poza Rica, Lázaro Cárdenas, Michoacán, y Camargo, Chihuahua.

“Durante décadas en nuestro país se abandonó a la industria petroquímica, haciéndonos dependientes de las importaciones, desaprovechando la oportunidad de multiplicar el valor de los productos asociados a nuestros hidrocarburos”, afirmó, “la reactivación nos ofrece la oportunidad de volver a producir en nuestro país, fortaleciendo la industria nacional y alimentaria, reduciendo vulnerabilidades en cadenas de suministro y contribuyendo a la creación de empleos”.

La nueva estrategia de Pemex busca elevar la producción nacional de petroquímicos hasta 849,000 toneladas anuales y superar los 4 millones de toneladas de fertilizantes al año.

La producción conjunta en Morelos, Cangrejera y Cosoleacaque llegará a 1.8 millones de toneladas anuales, mientras que las plantas de ProAgro y Fertinal producirán 2.4 millones de toneladas de fertilizantes, aseguró el director de Pemex.

La cadena etano-etileno recibirá un desembolso de 30,000 millones de pesos para modernizar cinco plantas en los complejos Cangrejera y Morelos, con una producción estimada de 520,000 toneladas anuales y la generación de más de 6,000 empleos directos y 18,000 indirectos.

También se invertirán 11,000 millones de pesos en el tratamiento de aromáticos para rehabilitar ocho plantas en el complejo Cangrejera, con una meta de producción de 329,000 toneladas anuales y la creación de 2,000 empleos directos.

Y en la cadena de producción de amoniaco se destinarán 13,000 millones de pesos para rehabilitar dos plantas en Cosoleacaque y llegar a una producción anual de 957,000 toneladas y generar 1,800 empleos directos.

Impulso a fertilizantes

Para la recuperación de las plantas de Fertinal y ProAgro requerirá una inversión de 13,700 millones de pesos en mayor producción de urea y fertilizantes fosfatados, con el fin de llegar a una producción anual de 2.4 millones de toneladas y la creación de 7,900 empleos directos.

Y finalmente, se desarrollará una nueva planta de amoniaco y urea en Poza Rica mediante el proyecto Escolín, que demandará una inversión de 25,000 millones de pesos. Esta instalación tendrá capacidad para producir 708,000 toneladas anuales de urea granulada y generará 3,900 empleos directos y 11,700 indirectos.

“El fortalecimiento de nuestra cadena de valor en petroquímicos y fertilizantes no es solo una meta operativa, sino un pilar fundamental para la seguridad y soberanía alimentarias de México”, dijo el recientemente nombrado director general de Pemex.

El año pasado, la elaboración de productos petroquímicos de Pemex se ubicó en 2,483 millones de toneladas anuales, con lo que se redujo en 2.4 veces en comparación con lo que se reportaba hace una década. Si la elaboración de productos de actividades terciarias a la extracción de hidrocarburos, cuyo retorno en la media global es de cinco a uno, se compara con los indicadores de 1995, Pemex produce seis veces menos de lo que reportaba después de que se dividió a la empresa en subsidiarias y se cerraron plantas petroquímicas en el Norte del país y las regiones del Golfo de México y el Bajío.