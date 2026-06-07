Endurecimiento aduanero en EU amenaza exportaciones de Jalisco​

Guadalajara, Jal. Las nuevas disposiciones del gobierno de Estados Unidos para reforzar las revisiones aduaneras a mercancías que ingresen a su territorio, representan un nuevo riesgo para el sector exportador de Jalisco, comentó el presidente del Consejo Mexicano de Comercio Exterior (Comce) de Occidente, Miguel Ángel Landeros.

Advirtió que el endurecimiento de la vigilancia en las aduanas estadounidenses llega en un momento especialmente delicado, en medio de la revisión del T-MEC, lo que genera incertidumbre para las cadenas productivas de América del Norte.

De acuerdo con la Casa Blanca, la orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump el pasado 3 de junio, busca combatir la evasión de aranceles, la subvaloración de mercancías y el comercio ilegal.

Entre los principales objetivos se encuentra el esquema conocido como “de minimis”, mecanismo que durante años permitió el ingreso simplificado de paquetes de bajo valor a Estados Unidos y que, según el gobierno estadounidense, fue utilizado para introducir mercancías sin el pago correspondiente de impuestos o controles más estrictos.

Sin embargo, para el sector exportador mexicano, las implicaciones podrían ir más allá del comercio electrónico, enfatizó Landeros.

Jalisco exportador

El empresario detalló que Jalisco cuenta con 22 sectores exportadores, algunos de los cuales están vinculados a cadenas globales de suministro, por lo que las nuevas medidas podrían generar efectos indirectos en industrias que no están relacionadas directamente con el esquema de minimis.

Landeros Volquarts advirtió que el endurecimiento de las revisiones podría afectar el flujo de componentes, insumos y mercancías que forman parte de procesos productivos integrados entre México y Estados Unidos.

En el 2025 Jalisco alcanzó un récord en exportaciones de 52,576 millones de dólares, equivalente a casi 9% del total nacional, y se consolidó como el principal estado exportador no fronterizo del país. No obstante, el sector electrónico concentró 72% de las exportaciones totales de Jalisco.

Landeros Volquarts consideró que las revisiones más exhaustivas podrían traducirse en mayores tiempos de espera en los cruces fronterizos, particularmente en Laredo, principal punto de entrada de las exportaciones terrestres hacia Estados Unidos.