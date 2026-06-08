El Mundial impulsará hasta 40% venta de cervezas y botanas

Las ventas de cerveza, botanas, carnes para asar y embutidos podrían registrar aumentos de entre 30 y 40% durante el Mundial de Fútbol, impulsadas por las reuniones familiares y de amigos para seguir los partidos, estimó la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD) e incluso, las previsiones apuntan a que, en partidos de mayor audiencia en el país, como los de la Selección Mexicana o las semifinales del torneo, algunas categorías podrían registrar incrementos de hasta 60 por ciento.

El principal motor de consumo estará entre los millones de personas que seguirán los partidos desde sus hogares, comentó Diego Cosío, presidente ejecutivo de la Asociación que representa a grandes cadenas comerciales.

“En el caso de ANTAD lo que nos beneficia realmente es que todas y todos los mexicanos, más los extranjeros, es que estemos viendo los partidos en la casa, en los jardines, en las terrazas y comprando en las tiendas”, expuso.

Estas proyecciones se realizaron a partir del comportamiento que registró el consumo durante el Mundial de Brasil 2014, debido a la similitud de horarios de transmisión con México.

"Identificamos cuál fue el Mundial, más allá que vaya a ser el Mundial en México, cuál es en el que pasaba en los husos horarios de México y fue el de Brasil en 2014", explicó el presidente de la ANTAD. “Entonces, nos regresamos a Brasil a ver las ventas, tanto el canal autoservicio, canal de conveniencia, inclusive cadenas de farmacias, departamentales y buscamos las categorías que más habían crecido”, agregó durante una entrevista radiofónica.

Partiendo de ese análisis, concluyeron que las ventas en categorías como bebidas alcohólicas, incluidas la cerveza, pueden crecer hasta 40% durante las semanas del mundial. De igual manera las botanas, carne para asar, productos como embutidos para botanear. La expectativa de crecimiento no solo se prevé para la categoría de alimentos y bebidas. El consumo relacionado con el Mundial ya se ha reflejado en artículos de electrónica.

"En abril se detonaron las ventas de pantallas y electrónica; crecieron un 21.4% contra abril del año anterior y si regresamos al mes de mayo previo al Mundial del 2014, crecimos por arriba. En ese año esa categoría creció entre 18 y 20%", indicó Diego Cosío.

Además, estimó que en la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, las tres sedes del Mundial en México, se podría disparar el consumo.