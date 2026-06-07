Seis heridos en NY por apuñalamiento en estación de trenes

Nueva York. Al menos seis personas resultaron heridas el domingo en un ataque a puñaladas en la estación de tren Penn de Nueva York, una de las más transitadas de Estados Unidos, informó el alcalde de la ciudad, Zohran Mamdani.

Todas las víctimas son civiles y fueron trasladadas al hospital y el atacante quedó "bajo custodia", según el Departamento de Bomberos.

Una de las víctimas sufrió lesiones de gravedad, dos resultaron con heridas moderadas, y dos con heridas leves.

Las circunstancias del hecho no están del todo claras. Sin embargo, el contralor de la ciudad, Mark Levine, dijo en X que se cree que el sospechoso sería "una persona sin hogar con alteraciones emocionales".

El incidente ocurrió en un concurrido centro de transporte neoyorquino poco antes de que se celebren dos importantes eventos deportivos en el área metropolitana la próxima semana: las Finales de la NBA y la Copa Mundial de futbol.

El Madison Square Garden, ubicado encima de la estación Penn, en el centro de Manhattan, acogerá los dos partidos de las finales de la NBA el lunes y el miércoles.

El presidente Donald Trump tiene previsto asistir al partido de la NBA del lunes, tras afirmar recientemente que aceptó una invitación del propietario de los Knicks, James Dolan.

El estadio MetLife, ubicado a las afueras de la ciudad, en el vecino estado de Nueva Jersey, albergará su primer partido del Mundial el sábado.

La seguridad se ha reforzado en la ciudad antes de los dos eventos.

Las alarmas suenan en días mundialistas.