Liga MX: Horarios y dónde ver en vivo los partidos de la Jornada 15 del Clausura 2026

Inició la Jornada 15 de la Liga MX, la recta final del Clausura 2026 que promete ser determinante para las aspiraciones de los 18 clubes.

Para este fin de semana del 17 al 19 de abril habrá duelos de alto impacto como el América-Toluca en el nuevo Estadio de la Ciudad de México, así como la visita de Pachuca a Monterrey.

Para la verdadera afición del futbol mexicano, la agenda de este fin de semana es imperdible porque surgirán los próximos invitados directos a la Liguilla.

Además, con récords individuales en juego y la urgencia de equipos como Tigres por sumar minutos de menores, cada minuto será vital.

Por ello, esta es la agenda de horarios, sedes y las plataformas de televisión y streaming que transmitirán los encuentros.

Viernes 17 de abril

Atlético de San Luis (ADSL) vs Pumas

Estadio Libertad Financiera

Hora: 19:00 hrs

DÓNDE VER: ESPN, Disney +, ViX

RESULTADO FINAL: PUMAS 2 - 0 ADSL

Mazatlán vs. Querétaro

Estadio El Encanto

Hora: 19:09 hrs

DÓNDE VER: Canal 7, FOX One

RESULTADO FINAL: MAZATLÁN 1 - 1 QUERÉTARO

Sábado 18 de abril

Necaxa vs. Tigres

Estadio Victoria

Hora: 19:00 hrs

DÓNDE VER: Canal 7, Claro Sports, ViX

Cruz Azul vs. Xolos

Estadio Cuauhtémoc

Hora: 17:00 HRS

DÓNDE VER: Canal 5, TUDN, ViX

Monterrey vs. Pachuca

Estadio BBVA

Hora: 19:00 hrs

DÓNDE VER: Canal 5, TUDN, ViX

Chivas vs. Puebla

Estadio AKRON

Hora: 19:07 hrs

DÓNDE VER: Prime Video

León vs. Juárez

Estadio León

21:00 hrs

DÓNDE VER: FOX One

América vs. Toluca

Estadio Banorte

Hora: 21:00 hrs

DÓNDE VER: Canal 5, TUDN, ViX

Domingo 19 de abril

Santos vs. Atlas