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Liga MX: Horarios y dónde ver en vivo los partidos de la Jornada 15 del Clausura 2026

Con victoria de Pumas sobre el Atlético de San Luis Potosí, así como empate entre las escuadras de Mazatlán y Querétaro es como comienza la Jornada 15.  

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Jornada 15 de la Liga Mx.Foto EE: Cortesía

Redacción El Economista

Inició la Jornada 15 de la Liga MX, la recta final del Clausura 2026 que promete ser determinante para las aspiraciones de los 18 clubes.

Para este fin de semana del 17 al 19 de abril habrá duelos de alto impacto como el América-Toluca en el nuevo Estadio de la Ciudad de México, así como la visita de Pachuca a Monterrey.

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Para la verdadera afición del futbol mexicano, la agenda de este fin de semana es imperdible porque surgirán los próximos invitados directos a la Liguilla.

Además, con récords individuales en juego y la urgencia de equipos como Tigres por sumar minutos de menores, cada minuto será vital.

Por ello, esta es la agenda de horarios, sedes y las plataformas de televisión y streaming que transmitirán los encuentros.

Viernes 17 de abril

Atlético de San Luis (ADSL) vs Pumas

  • Estadio Libertad Financiera
  • Hora: 19:00 hrs
  • DÓNDE VER: ESPN, Disney +, ViX
  • RESULTADO FINAL: PUMAS 2 - 0 ADSL

Mazatlán vs. Querétaro

  • Estadio El Encanto
  • Hora: 19:09 hrs
  • DÓNDE VER: Canal 7, FOX One
  • RESULTADO FINAL: MAZATLÁN 1 - 1 QUERÉTARO

Sábado 18 de abril

Necaxa vs. Tigres

  • Estadio Victoria
  • Hora: 19:00 hrs
  • DÓNDE VER: Canal 7, Claro Sports, ViX

Cruz Azul vs. Xolos

  • Estadio Cuauhtémoc
  • Hora: 17:00 HRS
  • DÓNDE VER: Canal 5, TUDN, ViX

Monterrey vs. Pachuca

  • Estadio BBVA
  • Hora: 19:00 hrs
  • DÓNDE VER: Canal 5, TUDN, ViX

Chivas vs. Puebla

  • Estadio AKRON
  • Hora: 19:07 hrs
  • DÓNDE VER: Prime Video

León vs. Juárez

  • Estadio León
  • 21:00 hrs
  • DÓNDE VER: FOX One

América vs. Toluca

  • Estadio Banorte
  • Hora: 21:00 hrs 
  • DÓNDE VER: Canal 5, TUDN, ViX

Domingo 19 de abril

Santos vs. Atlas

  • Estadio TSM Corona
  • Hora: 17:00 hrs.
  • DÓNDE VER: ESPN, Disney +, ViX

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