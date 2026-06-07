De la tienda de barrio a la ladrillera: el impacto de los créditos de Compartamos en los negocios de Monterrey

La señora Rosa María tiene una tienda de barrio en el municipio de Juárez, en la periferia de la pujante ciudad de Monterrey, Nuevo León, que en unos días albergará ciertos partidos de la Copa Mundial de futbol 2026.

Empezó con un pequeño negocio, con pocos productos, pero quería hacerla crecer para prosperar. Sin embargo, los bancos tradicionales le cerraban la puerta a un crédito.

En ese entonces tenía un crédito grupal con Compartamos Banco, pero optó por uno individual para poder obtener un monto mayor y así echar a andar sus proyectos.

Tras un análisis, el banco especializado en microfinanzas, le dio la confianza y le otorgó un crédito de mayor monto. Hoy, doña Rosa María ya tiene cinco ciclos de crédito con la institución financiera, que es líder en su ramo.

Con el financiamiento que le ha otorgado Compartamos a lo largo de los años, no solo ha logrado hacer crecer su negocio de abarrotes a tal grado que ya es amplio y bien surtido, sino que también lo ha diversificado y también ya vende ropa, entre otras cosas.

La meta que tiene ahora es comprar el inmueble, para lo cual proyecta recurrir a otro financiamiento con el banco. El objetivo es viable de conseguir, dado el historial de Rosa, y que, de acuerdo con los mismos promotores del banco, es una buena clienta que cumple puntualmente con sus compromisos.

En otro punto de la periferia de Monterrey, el señor Hilario Bravo tiene una exitosa ladrillera que inició hace casi 30 años y que hoy produce 5,200 piezas diarias o alrededor de 35,000 tabiques a la semana. De las tiendas de materiales más importantes de la zona, le compran su producto.

Sin embargo, expresa, al principio no fue sencillo, dado que para iniciar el negocio otros bancos le negaban el crédito, y Compartamos fue el que le otorgo la confianza.

Comenta que su primer crédito con este banco, que pertenece a Gentera, hace muchos años, fue por 50,000 pesos y con eso pudo empezar a montar y echar a andar su negocio. A partir de ahí, ha tenido acceso a otros financiamientos (cada vez más grandes) con la institución para hacerlo crecer. Hoy, su ladrillera es un caso de éxito, y genera empleo directo para una decena de personas.

Estos son solo dos ejemplos de cómo los créditos individuales que otorga Compartamos Banco, pueden ayudar a hacer crecer y consolidar pequeños negocios regionales.

De créditos grupales a individuales

Si bien el fuerte de Compartamos Banco es el crédito grupal, principalmente destinado a mujeres, el financiamiento individual cada vez tiene más impulso dentro de la institución.

Tan es así, que en la Zona Metropolitana de Monterrey, se han abierto las primeras dos oficinas que atienden en específico el crédito individual. La idea, de acuerdo con personal de la institución, es abrir cada vez más en otras entidades de la República.

Solo estas dos oficinas, según se dijo, han atendido ya a más de 3,800 clientes, por un monto cercano a los 260 millones de pesos.

Los montos de este tipo de crédito (que son mayores a los grupales) van desde los 40,000 hasta los 600,000 pesos, con un promedio de entre 120,000 y 150,000, y con plazos de seis a 48 meses (en grupal, los pagos son semanales).

También crédito grupal

Es el mediodía de un martes y un grupo de mujeres de una colonia del municipio de Guadalupe, también en la Zona Metropolitana de Monterrey, ha recibido el beneficio de volver a renovar sus créditos.

Para ello se reúnen, junto con los colaboradores de Compartamos que les han dado seguimiento, en la casa de una de las beneficiarias.

Ahí, tras haberse realizado los respectivos análisis, los promotores van pasando lista y preguntando si el monto solicitado (por cada una) es correcto y las clientas explican para qué lo usarán: “para mi negocio de comida”, “para mi tienda”, “para mi taquería”, son de las respuestas recurrentes.

Se les pregunta que si alguna o algunas de ellas han utilizado el beneficio del seguro que va incluido en el crédito, y al menos un par contesta que sí.

Concluido el protocolo, pasan a firmar su nuevo crédito y las condiciones, para proceder a recibirlo.

Cartera, con crecimiento

De acuerdo con el último reporte financiero de Gentera, al cierre del primer trimestre del 2026, la cartera de crédito de Compartamos Banco en México alcanzó 63,487 millones de pesos, un crecimiento de 18.8% anual.