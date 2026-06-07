Modernización del aeropuerto de Puebla incluirá hotel y plaza comercial

Puebla, Pue. Con el objetivo de modernizar el Aeropuerto Internacional de Puebla para fortalecer sus operaciones al atraer 12 vuelos más en este 2026, el gobierno del estado anunció que se invertirán 1,000 millones de pesos, de los cuales 400 millones son recursos locales. Además, se harán un hotel y una plaza comercial

No obstante, el mandatario Alejandro Armenta Mier tiene en consideración buscar un crédito a corto plazo, que se pagaría el próximo año, para aportar a los 600 millones de pesos que faltan para hacer las obras en la terminal poblana.

Al respecto, el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico y Trabajo (Sedetra), Víctor Gabriel Chedraui, comentó que el gobierno poblano tiene toda la disposición de convertir al aeropuerto Hermanos Serdán, en uno de los mejores no sólo de la región sino del país, para lo cual se requiere una fuerte inversión.

Recordó que si bien la terminal está bajo la operación de la Sedena, no hay impedimento de la Federación para que la administración estatal destine recursos, para atraer más turismo y que sea de utilidad para entidades vecinas, cuyos habitantes no quieran volar a otros destinos, desde la Ciudad de México.

Con el proyecto de mejoramiento del aeropuerto, se busca alcanzar 1.3 millones de pasajeros anuales hacia el 2030.

Las obras comprenden nuevos módulos de documentación y revisión, ampliación de salas de espera y una redistribución de espacios que permita una operación más eficiente para vuelos nacionales como internacionales.

Ampliarán establecimiento

También, se ampliará el establecimiento a 774 cajones, pues se prevé más actividad al crecer en vuelos, ya que pasará de seis a 18 sólo en el presente año.

Los nuevos vuelos son a Aguascalientes, Guanajuato, San Luis Potosí, Tuxtla Gutiérrez, Villahermosa, Huatulco, Puerto Vallarta, San José del Cabo y Zihuatanejo.

Mientras que los nuevos vuelos internacionales que saldrán del aeropuerto Hermanos Serdán son a Nueva Jersey, Houston y Los Ángeles, a través de la aerolínea Volaris.

En este tenor, Gabriel Chedraui dijo que los 400 millones de pesos se generaron a través de economías en algunas secretarías estatales; sin embargo, el gobierno local quiere abonar con otro poco.

Por ello, la administración de Alejandro Armenta busca un crédito, del cual no se da a conocer aún el monto y bajo qué términos sería.

Asimismo, el titular de la Sedetra dijo que la ejecución del proyecto contará con la participación del sector empresarial de Puebla, por lo que prevé que duren 2 años los trabajos.

Por otro lado, dio a conocer que socios de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Puebla invertirán 200 millones de pesos en este año para construir un hotel y plaza comercial frente al aeropuerto de Huejotzingo.

Indicó que el aeropuerto debe crecer en operaciones a la par de tener infraestructura que atienda a los usuarios que necesitan llegar con anticipación a sus vuelos.