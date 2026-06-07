Empresas del Bajío fortalecen sus controles regulatorios

Querétaro, Qro. La aplicación de la orden ejecutiva 14-157 -con la que Estados Unidos designa a los carteles como organizaciones terroristas foráneas-, ha llevado a empresas del Bajío a fortalecer esquemas regulatorios y a incrementar los controles sobre quiénes son sus clientes y proveedores, expone el estudio Perspectivas de la Alta Dirección en México 2026, de KPMG.

Al preguntar a directivos de las compañías ¿qué cambios ha implementado en su organización debido a la designación de los carteles como organizaciones terroristas foráneas?, en la región 57% contestó que no ha implementado cambios relevantes; a nivel nacional ese porcentaje fue menor, de 46 por ciento.

Sin embargo, para otras empresas esta designación –emitida el 20 de enero del 2025- las ha llevado a cumplir con mayores requisitos regulatorios, así lo fue para 31% de los encuestados en el Bajío; es el mismo porcentaje a nivel nacional.

Mientras tanto, 20% manifestó que ha puesto en marcha nuevos controles para operar con terceros; a nivel nacional ésa fue la respuesta de 30 por ciento.

Para 15% el ajuste consistió en realizar procesos de debida diligencia (due diligence / auditoría o investigación) más exhaustivos (know your client/ know your supplier), para verificar a sus clientes o proveedores; ésa ha sido la opción para 28% de los encuestados a nivel nacional.

De igual manera, 10% ha dejado de operar con ciertos clientes o proveedores, en el país rondó en 9 por ciento.

Para 7% ha significado reportar a las autoridades determinadas transacciones de manera más detallada, el resultado nacional para esa respuesta fue de 8%; y 3% reconoció que ha recibido sanciones por incumplimiento; a nivel nacional, fue de 2 por ciento.

En tanto, el estudio refiere que las empresas del Bajío señalaron que no se han congelado o bloqueado algunos de sus activos, no obstante, en el territorio mexicano ocurrió a 2 por ciento.

De acuerdo con el informe, las personas encuestadas podían seleccionar más de una opción. La encuesta -que contó con 554 participantes en el país- fue realizada entre noviembre y diciembre del 2025, el documento fue dado a conocer en enero de este año.

A través del estudio KPMG compila la perspectiva de directivos del país para conocer su percepción sobre el ambiente de negocios, estrategias empresariales, gestión de riesgos, etcétera. La pregunta relacionada con la orden ejecutiva 14-157 forma parte del bloque para evaluar el ambiente de negocios.

Blindaje

A nivel nacional, mientras 46% respondió que no ha implementado cambios relevantes, 31% refirió que uno de los cambios ha sido cumplir con mayores requisitos regulatorios.

“Ante este escenario, diversas organizaciones ya han identificado esta designación como un tema relevante; por ello, se observa una tendencia a incorporarla en sus análisis de gestión de riesgos, con el fin de no comprometer sus cadenas de valor”, refiere el estudio al analizar los resultados nacionales.

El documento plantea que es fundamental que las empresas incluyan este tipo de análisis en sus procesos de administración de riesgos, especialmente para las que mantienen relaciones comerciales, directas o indirectas, con firmas instaladas en Estados Unidos.

En el marco de la presentación del estudio, el socio líder de Clientes y Mercado de KPMG México, Ricardo Delfín, compartió que altos directivos coinciden en que fortalecieron sus controles para trabajar con terceros y aumentaron los procesos para conocer con quién están operando, para blindar sus cadenas de suministro.

Muchos directivos, añadió, están fortaleciendo estos procesos regulatorios con independencia de si operan o no con Estados Unidos, para tener mayor certeza de con quién están trabajando.