Merco laboral de Ciudad de México, la mayor preocupación del empresariado

La pérdida de patrones y empleos formales se ha convertido en la principal preocupación del sector privado en la Ciudad de México, dijo en entrevista Adal Ortiz, presidente local de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), en el marco del lanzamiento del nuevo Semáforo Económico de la capital del país.

La herramienta fue una iniciativa de las cámaras locales, como Coparmex, la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco), la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD), la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), la Asociación de Hoteles de la Ciudad de México (AHCM), y la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra).

El semáforo estará disponible para consulta en el portal de Coparmex, será actualizado mensualmente, aunque “hay algunos indicadores que se actualizan anualmente, semestral o trimestralmente”; los datos provienen principalmente del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el Banco de México, (Banxico) y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), los cuales “son medibles con fuentes oficiales confiables y periódicas pero que suelen estar desperdigados y a la gente le cuesta trabajo ver el panorama completo”.

En la capital el crecimiento económico alcanzó 5.1% en el cuarto trimestre de 2025, la inversión extranjera directa (IED) fue de 22,831 millones de dólares el año pasado y la población ocupada representa 96% de la población económicamente activa (PEA).

No obstante, el empleo formal mantiene al semáforo económico en amarillo, pues la Ciudad de México acumula una pérdida de 62,297 empleos formales en lo que va del 2026, una cifra que coloca a la capital en el último lugar del país en generación de trabajos.

A esto se suma una pérdida de “casi 1,000 patrones menos en lo que va del año es sorprendente”, esto porque “si hay menos empresas, va a haber menos empleos formales, menos recaudación y va a ser más complicado seguir con una política económica distributiva”, dijo Ortiz.

Al ser cuestionado sobre la relación del fenómeno con el aumento al salario mínimo y al Impuesto Sobre Nómina (ISN) que es de 4%, lo descartó, “nosotros (el sector empresarial) fuimos los primeros en levantar la mano para el aumento al salario de los trabajadores para llegar a un nivel de vida digna”.

Además, la tasa de informalidad laboral en la Ciudad de México alcanza 44.1% de los ocupados, una cifra que no ha cedido y que incluso presenta un aumento de 0.24 puntos porcentuales respecto al año anterior, “hay que proponer una forma de entender a la informalidad porque se acostumbra mucho decir que se tiene que combatir la informalidad, pero no; a la informalidad hay que comprenderla y acompañarla”

La mayoría de los comerciantes informales no corresponde a delincuentes, sino empresarios vulnerables que han optado por esa vía por falta de opciones, “no tienen protección de seguros ni públicos ni privados, acceso a créditos, cultura financiera”, por lo que la solución no pasa por perseguirlos, sino por convencerlos de que la formalidad les ofrece ventajas reales, aseguró.