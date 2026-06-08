Mundial dispara ventas de pantallas

El Mundial de Futbol impulsó la demanda de televisores, equipos de audio y artículos para el entretenimiento en el hogar, aun cuando los consumidores están siendo cuidadosos con su gasto, explicó Tomás Durandeau, vicepresidente senior de Bodega Aurrera.

“Están pasando dos cosas muy interesantes en el mercado. Por un lado, hay un momento de fiesta por el Mundial y, por el otro lado, está este dolor del cliente o inquietud de decir: "No puedo gastar de más porque ¿cómo lo voy a hacer para cumplir con el resto de mis obligaciones?", dijo el directivo.

Añadió que, ante los altos precios de los boletos para la Copa del Mundo, el Mundial se vivirá principalmente en casa. Esta transformación de los hogares mexicanos en el “estadio” ya se refleja en más compras de artículos relacionados para acondicionar los hogares y ver los partidos. “Muy interesante lo que estamos viendo en términos de venta de pantallas, de audio, está totalmente disparado. Ahí es donde se conecta la eficiencia y la importancia de las marcas propias como un habilitador para ayudar a nuestro cliente a ahorrar dinero y a transformar su casa en un estadio”.

Como referencia, Tomás Durandeau mencionó que hace unas semanas el televisor de más de 50 pulgadas de marca propia de Walmart, que controla a Bodega Aurrera, fue el producto más buscado en Google.

Reiteró que el consumidor está privilegiando también la compra de productos básicos a un menor precio para asegurarse que no se le dispare el presupuesto en estos días.

“Hoy nuestro cliente, efectivamente, necesita apoyo para llegar a fin de mes”, recalcó el vicepresidente senior de Bodega Aurrera. Por ello, consideró que esta tendencia representa una oportunidad.