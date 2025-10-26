Liderato abierto en Liga MX a falta de dos jornadas

No hay nada escrito respecto al liderato del torneo Apertura 2025 de la Liga MX a falta de dos jornadas para concluir la fase regular.

Si bien Toluca se mantiene en la cima, como lo ha hecho en las últimas cinco fechas, el margen que tiene respecto al quinto lugar actual, Monterrey, es de apenas tres puntos. Las posiciones aún pueden cambiar con seis unidades en disputa.

Este fin de semana se celebró la Jornada 15 del Apertura 2025 y sorprendió que los Diablos Rojos registraron su segundo empate consecutivo, que fue por 2-2 ante Pachuca en el estadio Nemesio Diez.

Los vigentes campeones de la Liga MX consiguieron siete triunfos consecutivos entre las fechas 7 y 13, destacando el 3-0 sobre Chivas y 6-2 sobre Monterrey. Pero en la Jornada 14 no pasaron del 0-0 en su visita a Tijuana y luego fueron alcanzados por Pachuca en ‘La Bombonera’.

Jesús Gallardo y Paulinho habían puesto la ventaja por 2-0 antes de la media hora de juego, pero Enner Valencia marcó un doblete para empatar entre el 45+1’ y 55’.

Los Diablos no pudieron recuperar la ventaja ni siquiera con la expulsión de Alán Bautista, por parte de Pachuca, al minuto 76. Lo peor es que su capitán, Alexis Vega, tuvo que salir de cambio por una aparente lesión muscular.

La buena racha que tuvo Toluca a mitad de torneo le permite seguir como líder rumbo a la penúltima jornada, con 33 puntos y diferencia de goles de +23. Sus próximos partidos serán contra Atlas como visitante y América como local.

Sin embargo, muy de cerca lo persiguen cuatro equipos: Tigres y Cruz Azul a un punto (32), América a dos (31) y Monterrey a tres (30). Son los únicos que todavía pueden aspirar a cerrar el Apertura 2025 como líderes de la clasificación general.

Tigres y Cruz Azul fueron los que tomaron más impulso este fin de semana, luego de derrotar 2-0 respectivamente a Tijuana y Monterrey. Eso les permitió instalarse en el top 3 y apretar la pelea por el primer puesto con Toluca.

América, por su parte, empató 2-2 en su visita a Mazatlán; Monterrey tampoco pudo escalar más hacia el liderato tras perder ante Cruz Azul en el estadio Olímpico Universitario y sufrir la expulsión del mediocampista español Óliver Torres, quien no será parte de la plantilla para el Clásico Regio en la Jornada 16.

Lucha por Play-In

Después del top 5, hay una oportunidad matemática para 12 equipos de avanzar a la fase final del Apertura 2025 a través del Play-In.

En el Play-In participan los que finalicen entre los puestos siete y 10 de la tabla general. El sexto, por otra parte, obtendrá el último boleto directo a Liguilla. Hasta el momento, Toluca, Tigres, Cruz Azul, América y Monterrey ya tienen esa instancia segura.

Después de la goleada (4-1) en el Clásico Tapatío de la Jornada 15, Chivas tomó el sexto lugar y momentáneamente se encuentra en zona de Liguilla directa con 23 puntos. Esta es su mejor posición en el torneo, ya que en la Jornada 5 llegó a estar en el puesto 16.

Pero luego vienen Pachuca con 22 unidades, Tijuana con 21 y Bravos con 20; el último lugar del Play-In después de 15 fechas es para Santos con 17 puntos.

La pelea matemática se mantiene para Atlético de San Luis y Atlas con 16 unidades, Pumas con 15, Querétaro con 14 y hasta Mazatlán, Necaxa y León con 13. El único que ya está completamente descartado es Puebla, que está en el fondo de la tabla con nueve unidades.

La Jornada 16 será del viernes 31 de octubre al domingo 2 de noviembre, mientras que la 17 será del viernes 7 al domingo 9.

Algunos partidos a destacar en este periodo son el Clásico Regio (1 de noviembre) en casa de Monterrey (estadio BBVA), Pachuca contra Chivas (2 de noviembre) para asegurar Liguilla directa o Play-In, así como Toluca contra América (8 de noviembre) por una eventual lucha por el liderato.

LIGUILLA DIRECTA HASTA LA JORNADA 15:

1. Toluca – 33 puntos y diferencia de goles de +23

2. Tigres – 32 y +17

3. Cruz Azul – 32 y +10

4. América – 31 y +15

5. Monterrey – 30 y +6

6. Chivas – 23 y +4