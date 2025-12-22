Canciller de Panamá dice que tanquero interceptado por EU no siguió normas marítimas

El canciller panameño, Javier Martínez-Acha, dijo que un tanquero interceptado recientemente por Estados Unidos y que navegaba bajo ⁠bandera panameña no respetó las normas marítimas del país centroamericano y desconectó su instrumento de localización mientras ⁠salía de aguas venezolanas con un cargamento de crudo.

El canciller añadió que Panamá tomaría las medidas correspondientes, sin ofrecer más detalles.

Un país que proporciona su bandera a un buque listado oficialmente en su registro puede cancelar su matrícula si una investigación determina ⁠que no cumplió con las normas marítimas.

El superpetrolero ⁠Centuries, interceptado por la Guardia Costera estadounidense el sábado tras zarpar de Venezuela, enarbolaba bandera panameña.