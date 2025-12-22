LG se reorganiza para aprovechar oportunidades en el negocio B2B en 2026

LG Electronics (LG) anunció cambios en su organigrama para reforzar sus oportunidades en los negocios B2B o Business-to-Business.

LG persigue un crecimiento sostenible mediante la expansión de las operaciones B2B, y los modelos de negocio basados en suscripción y directos al consumidor (D2C), así como por un liderazgo competitivo continúo basado en las fortalezas de LG en electrodomésticos.

De esa manera, la compañía anunció que Lyu Jae-cheol asumió el cargo de CEO o director ejecutivo. Lyu Jae-cheol ha liderado la división LG Home Appliance Solution (HS).

Los cambios en la organización se centran en mejorar la eficiencia para construir una estructura de toma de decisiones más ágil capaz de responder a cambios externos rápidos, al tiempo que refuerzan las operaciones selectivas y enfocadas para acelerar la estrategia de cartera de mediano a largo plazo de LG.

LG mantendrá su estructura actual de cuatro empresas, lo que garantiza una toma de decisiones ágil y responsable a nivel corporativo. Se integrarán funciones similares y adyacentes en las distintas organizaciones empresariales para optimizar las operaciones y mejorar la eficiencia de la ejecución.

Lyu se incorporó a Goldstar (ahora LG Electronics) en 1989, como investigador en el Centro de Investigación de Electrodomésticos y ha dedicado casi la mitad de su carrera al área de electrodomésticos, donde ha adquirido una experiencia técnica que ha moldeado su enfoque de liderazgo. Desde 2021, dirige LG Home Appliance Solution.

A su vez, William Cho dejó su cargo para apoyar una transición de liderazgo saludable después de haber sentado una base sólida para un crecimiento sostenible durante su mandato de cuatro años como CEO.

Cho, quien se incorporó a LG en 1987 y ha dedicado 37 años a la compañía, expandió el negocio de LG más allá de los electrodomésticos, abarcando sectores como la movilidad y los espacios comerciales, y estableció una visión a mediano y largo plazo para transformar LG en una empresa de soluciones para la vida inteligente que conecta y amplía la experiencia del cliente en diversos espacios.

“Su dirección estratégica priorizó el crecimiento en áreas B2B, no hardware y D2C, la expansión a mercados de alto potencial en el sur global, y la exploración de nuevos dominios de negocio, cada uno de los cuales se convirtieron en clave para la estrategia del crecimiento futuro de LG”, dijo la compañía.

Para acelerar aún más el crecimiento de los dos pilares B2B clave de LG: soluciones para vehículos y HVAC (calefacción, ventilación y aire acondicionado), la empresa ha promovido a Eun Seok-hyun, director de la empresa Vehicle Solution (VS), y a James Lee, director de la empresa Eco Solution (ES), a presidentes.

Kwack Do-yeong, quien aporta experiencia en ventas y estrategia en HS Company y un conocimiento de los mercados globales, ha sido nombrado Representante Regional de LG Electronics Norteamérica y director de LG Electronics Estados Unidos.

Todos los nombramientos y cambios estructurales entrarán en vigor el 1° de diciembre de 2025, y las promociones entrarán en vigor el 1° de enero de 2026.

(Con información de Nicolás Lucas).