Dodgers van por primer título de Serie Mundial en casa en 62 años

La Serie Mundial 2025 ofrece una recompensa especial de 62 años de antigüedad a Los Ángeles Dodgers: levantar el título ante su público.

Desde que la novena angelina empezó a jugar como local en el Dodger Stadium en 1962, ha disputado 12 Series Mundiales, pero sólo en una logró quedarse con el trofeo frente a sus aficionados. Fue en 1963, cuando barrieron (4-0) a los New York Yankees.

Los primeros dos partidos se disputaron en New York, pero los siguientes y definitivos fueron en el Dodger Stadium ante un acumulado de más de 110,000 fans.

Desde entonces, los Dodgers lograron campeonatos de Serie Mundial en 1965, 1981, 1988, 2020 y 2024, pero no volvieron a hacerlo en casa. La edición 2025 les brinda esa oportunidad de revancha contra Toronto Blue Jays.

Los primeros partidos de la serie se disputaron en Toronto (Rogers Centre). Los Blue Jays se impusieron 11-4 en el Juego 1 y los Dodgers empataron en el Juego 2 con victoria por 5-1.

Esto garantizó que la Serie Mundial 2025 se extendiera, por lo menos, a cinco partidos. También confirmó que el Dodger Stadium albergue los Juegos 3, 4 y 5; en caso de llegar al 6 y 7, la batalla tendría que regresar a territorio canadiense.

Eso significa que entre este lunes, martes y miércoles, los Dodgers tienen la oportunidad de romper con 62 años sin celebrar un título de Serie Mundial como locales. Necesitan ganar los Juegos 3, 4 y 5 contra los Blue Jays para confirmarlo.

Esta es la doceava ocasión en la historia del beisbol de Grandes Ligas (MLB) en la que el Dodger Stadium funge como hogar de la Serie Mundial. Las anteriores fueron en 1963, 1965, 1966, 1974, 1977, 1978, 1981, 1988, 2017 y 2024.

Los Dodgers disputaron otras 10 Series Mundiales entre 1916 y 1959, sin embargo, sus partidos como locales fueron entre el antiguo Ebbets Field de Brooklyn y el Memorial Coliseum de Los Ángeles, con saldo de apenas dos títulos y ocho derrotas.

El récord negativo tampoco cambió con la mudanza al Dodger Stadium. En las 11 Series Mundiales que los Dodgers han jugado allí, entre 1963 y 2024, se quedaron con la victoria en cinco ocasiones (1963, 1965, 1981, 1988 y 2024), perdiendo las restantes seis (1966, 1974, 1977, 1978, 2017 y 2018).

Cabe aclarar que los Dodgers fueron campeones de la Serie Mundial 2020 ante Tampa Bay Rays (4-2), pero la pandemia por covid-19 provocó que los partidos se disputaran en una burbuja sanitaria en el Globe Life Field de Texas (casa de los Rangers).

En total, los Dodgers han disputado 29 partidos de Serie Mundial en el Dodger Stadium. Los tres que ya están confirmados contra Blue Jays en 2025 aumentarán la cuota a 32.

En caso de que la novena de Shohei Ohtani y compañía consume la victoria en casa, empatará el balance histórico entre triunfos y derrotas en Serie Mundial desde la mudanza al Dodger Stadium a 6-6; sería de 7-6 si se considera el Clásico de Otoño 2020, aunque ese se jugó en la burbuja de Texas.

A nivel general, los Dodgers persiguen el noveno título de Serie Mundial de su historia para empatar a Oakland Athletics y Boston Red Sox en el tercer lugar del palmarés histórico, manteniéndose detrás de St. Louis Cardinals (11) y New York Yankees (27).

Toronto Blue Jays, por su parte, espera resistir las tres visitas seguidas al Dodger Stadium en esta semana para aspirar a conseguir el tercer título de Serie Mundial de su historia, tras los conseguidos en 1992 (contra Atlanta Braves) y 1993 (contra Philadelphia Phillies).

Tyler Glasnow será el abridor de los Dodgers este lunes, luego de que Blake Snell lo hiciera en el Juego 1 y Yoshinobu Yamamoto en el Juego 2.

El japonés, de hecho, lanzó el primer juego completo de una Serie Mundial en una década, ya que el último había sido el dominicano Johnny Cueto con Kansas City Royals en 2015.

Por parte de los Blue Jays, el abridor para el Juego 3 de la Serie Mundial 2025 será el experimentado Max Scherzer, de 41 años y que ya sabe lo que es ganar el título, pues lo hizo en 2019 con Washington Nationals y en 2023 con Texas Rangers.