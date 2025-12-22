Aeropuerto de Querétaro superó en noviembre los pasajeros movilizados en 2024

Querétaro, Qro. De enero a noviembre, en el Aeropuerto Internacional de Querétaro (AIQ) se movilizaron 2 millones 181,893 pasajeros, superando el número de usuarios que transportó en todo 2024, de acuerdo con datos de la Secretaría de Desarrollo Sustentable (Sedesu).

Por tanto, en el periodo enero-noviembre el AIQ superó 5.1% los 2 millones 74,950 pasajeros del periodo enero-diciembre del 2024 que reportó la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

En el comparativo anual, el traslado de pasajeros creció 17.6%, entre los primeros 11 meses del 2024 y el mismo periodo del 2025, precisó el secretario de Sedesu, Marco Antonio Del Prete Tercero.

“El AIQ en número de pasajeros, nada más de enero a noviembre registró 2 millones 180,000 pasajeros que son ya 100,00 pasajeros más que lo del año pasado”, mencionó.

El aeropuerto, agregó, ocupa el lugar 11 por el número de pasajeros movilizados, así como el cuarto lugar en carga.

El recinto aéreo opera 14 rutas nacionales y ocho rutas internacionales, en este último segmento se suma el vuelo directo a Madrid que comenzó a operar este sábado 20 de diciembre cuando el AIQ recibió el primer vuelo procedente de España.

De enero a noviembre, se registraron 75,248 toneladas que significaron un crecimiento anual de 6.3% y posicionaron al AIQ en el cuarto lugar nacional, de acuerdo con datos de la dependencia estatal.

Debido al crecimiento que registra el aeropuerto, agregó, la administración realiza acciones para ampliar las capacidades y mejorar la experiencia de los usuarios.

“Hemos construido hangares, por ejemplo, se construyó un nuevo hangar para aumentar los ingresos del aeropuerto y se amplió el andén de la sala de última espera, ya tenemos cinco pasillos telescópicos que se suman a la ampliación de la sala de última espera”, señaló.

Proyecto de ampliación

Para aumentar la infraestructura del aeropuerto recordó que esta en curso el desarrollo de un proyecto ejecutivo para la segunda terminal, que podría constar de 90,000 metros cuadrados, implicará más posiciones adicionales y una mayor capacidad para recibir pasajeros.

“Es una terminal de cerca de 90,000 metros cuadrados, (…) tendría aproximadamente en su máximo desarrollo cerca de 14 posiciones adicionales y podríamos llegar, en su máximo desarrollo, a cerca de casi 15 millones de pasajeros”, expresó.

También está en curso la estrategia denominada Ciudad Aeropuerto que consiste en impulsar un proyecto de infraestructura diversa en las inmediaciones del AIQ, para brindar más servicios, así como el creciendo de parques industriales, de zonas habitaciones, implementar un transporte público, entre otras acciones.