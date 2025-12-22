Precio de la vivienda en México durante noviembre del 2025

El mercado inmobiliario en México cerró noviembre de 2025 con un aumento sostenido en los precios de la vivienda, reflejo de la alta demanda, el encarecimiento de los insumos de construcción y la concentración del desarrollo urbano en ciertas regiones del país.

De acuerdo con el Indicador Banorte de Precios de Vivienda, el valor promedio nacional se ubicó en 31,397 pesos por metro cuadrado, lo que representa un incremento anual de 4.9% respecto al mismo mes de 2024.

Este comportamiento confirma que, pese a un entorno económico con retos, el sector inmobiliario mantiene una tendencia al alza, especialmente en las zonas metropolitanas más dinámicas.

La Ciudad de México se mantuvo como la entidad con el precio más elevado, con un promedio de 57,975 pesos por metro cuadrado, seguida por Nuevo León con 53,864 pesos y Jalisco con 46,812 pesos. Estas entidades concentran una fuerte actividad económica, mayor oferta de servicios y una demanda constante de vivienda, tanto para uso habitacional como para inversión. Otros estados que también se ubicaron por encima del promedio nacional fueron Sinaloa, Baja California y el Estado de México.

En contraste, varios estados presentaron precios considerablemente más bajos que el promedio nacional. Tamaulipas registró el costo más accesible entre las entidades listadas, con 18,355 pesos por metro cuadrado, seguido de Morelos, Hidalgo, Guanajuato y Sonora, todos con valores cercanos o ligeramente superiores a los 21,000 pesos.