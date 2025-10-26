Isaac Del Toro cumplió con doble oro en casa

Isaac Del Toro cumplió con las expectativas y logró una fiesta redonda en casa. El oriundo de Ensenada, Baja California, ganó las dos pruebas del Campeonato Nacional de Ciclismo de Ruta 2025, que se celebró este fin de semana en dicha localidad al norte de México.

El jueves 23 de octubre, Del Toro se quedó con el primer lugar en la prueba de contrarreloj tras cerrar el cronómetro en 25:25.74, dejando en el segundo puesto a Edgar Cadena (+1:13) y en el tercero a Eder Frayre (+1:24).

La fiesta se completó dos días después, cuando ‘Torito’ ganó la prueba de ruta con tiempo de 3:46.39, dejando detrás a Eder Frayre y Gerardo Ulloa.

“La verdad, estoy muy contento de compartir mi deporte con toda la afición y mis compañeros. Aquí he rodado los últimos 10 años de toda mi vida y esto súper bonito”, mencionó el ciclista de UAE Team Emirates, que en 2025 logró el récord de más triunfos para un equipo en una sola temporada (95).

“Lo disfruté muchísimo aunque sufrí con el viento, pero es la mejor manera de cerrar y también de empezar el siguiente año. Estoy muy feliz de todo lo que se logró como evento”.

A pesar de que estas victorias se concretaron en octubre de 2025, contarán oficialmente para la temporada 2026 de UAE Team Emirates.

Al margen de ello, Del Toro cerró el año calendario (2025) con un total de 18 de victorias: nueve en Italia, cuatro en Austria, tres en España y dos en México.

Las que logró en Ensenada fueron especiales no sólo a nivel sentimental, ya que lo hizo en su tierra natal y ante sus familiares y amigos, sino también a nivel país, ya que México no organizaba un Campeonato Nacional avalado por la Unión Ciclista Internacional (UCI) desde 2021, cuando el organismo internacional desconoció al nacional por problemas de gobernanza.

Al respecto, Del Toro desea que México siga organizando este tipo de competencias en próximos años: “Espero que se sigan haciendo consecutivas, aunque sean pocas, para que también se motive la gente, conozca el deporte y lo experimente un poco más. Es cuestión de tiempo, esperemos que con tantos cambios que están pasando sean en la dirección correcta. Sólo con el tiempo se va a saber qué sucede”.

Su referencia fue hacia la recién creada Unión Ciclista de México (UCIMEX), que surgió a finales de septiembre, mientras él se preparaba para participar en el Mundial de Ruta de Ruanda. Tomó el aval de UCI en lugar de la Federación Mexicana de Ciclismo (FMC).

A lo largo de 2025, Del Toro destacó por varias victorias, pero uno de sus puntos medulares fue finalizar en segundo lugar de la clasificación general del Giro de Italia, uno de los majors de este deporte. También fue el segundo ciclista más ganador de UAE Team Emirates con 16 triunfos, sólo detrás de los 20 del esloveno Tadej Pogacar.

Es por ello que las expectativas sobre su futuro son altas, pero por ahora prefiere tomar un descanso antes de moldear la temporada 2026.

“Espero traer la bandera de México en las siguientes carreras, estoy muy emocionado y veremos cómo es el calendario y la preparación. Me queda mucho para hablar con el equipo, estoy emocionado pero ya quiero descansar”, dijo entre risas tras cerrar con doble oro el Campeonato Nacional de Ensenada.

También tomó con sobriedad cuando se le cuestionó sobre las posibilidades de disputar los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 o ganar el Premio Nacional del Deporte (PND) 2025.

“Ojalá que sí. Sólo con el tiempo se sabrá, falta poco pero ojalá que sea en la dirección correcta. Estoy contento y emocionado, pero veremos qué pasa. Es una gran oportunidad (ganar el PND) y esperamos poder tomarla, es un privilegio”.

La temporada 2026 será apenas la tercera de Isaac en UAE Team Emirates y, consecuentemente, en la élite del ciclismo. Su contrato es hasta 2029, por lo que se espera que su desarrollo continúe en ascenso y con cada vez más triunfos.