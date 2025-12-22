En noviembre de 2025 cayó 4% la venta de autos en Querétaro

Querétaro, Qro. El año que termina ha sido difícil para los distribuidores de vehículos, tras reportar una menor actividad que en el 2024, compartió la presidenta de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) en Querétaro, Laura Rodríguez Miranda.

Nada más en noviembre se vendieron 3,489 vehículos cero kilómetros en la entidad, lo que reflejó una caída de 4% respecto al mismo mes del 2024.

Así, de enero a noviembre se acumularon 33,231 unidades colocadas en el mercado, significaron una caída de 0.9% en comparación con igual tramo del año anterior.

La representante estatal del sector expresó que 2025 se desarrolló en un contexto de incertidumbre, frente a la política arancelaria de Estados Unidos, así como sus efectos en la industria automotriz.

“Fue un año complicado, difícil, lleno de incertidumbre, todos los meses tuvimos decrementos de venta, el más fuerte fue el primer trimestre, los demás meses igual no alcanzamos a llegar ni siquiera a la venta del año pasado, pero no nos rendimos y seguimos creando inversiones en Querétaro desde nuestro sector”, comentó.

Pese a ese antecedente, Laura Rodríguez resaltó que el sector local cierra diciembre con inversiones y la apertura de dos nuevas agencias automotrices, siendo una actividad que genera casi 14,000 empleos directos en el estado.

De las características del mercado estatal, la AMDA reporta una buena colocación de vehículos categoría premium.

Querétaro aporta 2.5% del mercado nacional, colocándose como la décima entidad en ventas de vehículos.

Aranceles a China protegen inversiones

Después de que el Senado de la República aprobó impuestos de importación a productos provenientes de China y de otras naciones que no tienen tratado de libre comercio con México, la presidenta de AMDA en Querétaro consideró que esta medida protege a las inversiones automotrices que están instaladas principalmente en las regiones Bajío y norte del país.

“Sobre el tema de que el Senado aprobó los aranceles temporalmente para autos eléctricos, híbridos y autopartes provenientes de países sin tratado, principalmente hablando de China, me parece que esta medida busca proteger en alguna parte todas las inversiones que ya están hechas en el Bajío y en el norte del país, con marcas que ya están aquí, que tiene fábricas que ensamblan. (…) Creo que vamos a lograr un equilibrio entre las marcas nuevas chinas y las marcas tradicionales y protegemos un poquito todo el tema de empleos y de inversiones que ya existen”, apuntó.

La empresaria estimó finalizar 2025 con 34,000 unidades vendidas en el estado; y previó que 2026 tampoco será un año fácil para el sector, debido a la incertidumbre de la relación comercial con Estados Unidos.

De las ventas acumuladas en los primeros 11 meses del año, casi 58% (19,222) son unidades de usos múltiples y camiones, 42% (14,009) son automóviles (compactos, subcompactos, de lujo y deportivos).

La capital del estado aportó 62% de las ventas totales, el resto se distribuyó en agencias de Corregidora, El Marqués, San Juan del Río, Huimilpan, entre otras localidades.