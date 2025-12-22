Peso mexicano extiende su avance frente al dólar tras comentarios de funcionarios de la Fed

El peso mexicano extendió su avance frente al dólar en la primera sesión de la semana, apoyado por la debilidad del billete verde, presionado por comentarios de funcionarios de la Reserva Federal de Estados Unidos, y en un entorno de cautela ante la publicación de datos económicos clave en ese país.

Al cierre del lunes, el tipo de cambio se ubicó en 17.9816 pesos por dólar, lo que representó una apreciación de 1.78 centavos, equivalente a 0.10% respecto al cierre del viernes, de acuerdo con datos de Banco de México.

“Hacia el overnight, prevemos un rango de cotización entre 17.93 y 18.02 pesos, favorecido por el retroceso del dólar, a la espera de conocer mañana el reporte de inflación de la primera quincena de diciembre y la balanza comercial de México”, señalaron analistas de Monex Casa de Bolsa en un reporte.

En lo que va de diciembre, el peso se ha apreciado 1.71% frente al billete verde; mientras que en el año acumula una ganancia de 13.89 por ciento.

El índice dólar, que mide el desempeño del billete verde frente a una canasta de seis divisas principales, se ubicó en 98.30 puntos, un retroceso de 0.30% frente al último cierre.

“Para el overnight, estimamos que el dólar podría consolidarse en un rango entre 98.09 y 98.50 puntos, en medio de la corrección bajista actual y a la espera del reporte preliminar del PIB del tercer trimestre de 2025 de Estados Unidos, que se dará a conocer mañana”, añadieron los analistas.

El dólar reaccionó a comentarios emitidos el fin de semana por la presidenta de la Reserva Federal de Cleveland, Beth Hammack, quien señaló que es un buen momento para pausar los recortes en la tasa de interés y evaluar el impacto de los ajustes implementados durante el primer trimestre de 2026.

Si bien Hammack no contó con voto en las decisiones de política monetaria durante el presente año, sí podrá participar en 2026, lo que da mayor peso a sus declaraciones en el mercado.

En el ámbito local, se dio a conocer el Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE), el cual registró un rebote mensual de 0.98%, tras la caída de 0.44% observada en septiembre. Se trata de su mayor avance mensual desde julio de 2024.