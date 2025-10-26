Lando Norris: líder insuperable y aferrado al título en el México GP

Lando Norris confirmó desde el radio de su McLaren lo que resume su coronación en el Gran Premio de la Ciudad de México 2025: “Gran carrera! pude mantener la vista al frente y concentrarme.

Una carrera sencilla para mí: buena salida, buen arranque, buena primera vuelta y, a partir de ahí, pude ir a más. Toda la semana fue muy buena”, toda la semana fue muy buena, dijo al finalizar la vuelta 71 del Autódromo.

El piloto británico no se dejó rebasar por los pilotos de Ferrari (que iniciaron en segundo y tercer lugar de la parrilla). Solamente, la batalla en la recta final de la carrera se mantuvo entre Charles Leclerc y Max Verstappen, que mantuvieron el ánimo de los fans en el Autódromo, que concentró una temperatura atmosférica de 27 grados celsius y en el asfalto de 45.4 grados.

El neerlandés, que se echa al hombro el peso de Red Bull logró meterse al podio, partiendo desde la quinta posición.

El monegasco de Ferrari se consolidó desde la clasificación en segundo sitio, una vez más, no pudo coronarse en esta pista.

Lewis Hamilton que se reanimó en México, donde vivió la consumación de sus campeonatos de pilotos (2017 y 2018) con su ex escudería Mercedes, no aprovechó el tercer sitio de salida y finalizó en el octavo sitio.

La sorpresa de la carrera fue el novato británico Oliver Bearman (4°), que corrió con el Haas e hizo estallar en los pits a todo su staff, porque dejó atrás a Oscar Piastri, el australiano contendiente al título.

