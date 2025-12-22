Wall Street avanza impulsado por las acciones tecnológicas

Los principales índices en Estados Unidos cerraron con ganancias la primera jornada de la semana impulsadas en parte por el repunte de las acciones tecnológicas en un avance amplio que impulsó a casi todos los sectores del S&P 500 y a la espera de datos macroeconómicos.

El Promedio Industrial Dow Jones subió 0.47%, a 48,362.68 unidades, el S&P 500 ganó 0.64%, a 6,878.49 enteros y el Nasdaq Composite ganó 0.52%, a 23,428.83 puntos.

Diez de los 11 sectores del S&P cotizaron al alza, siendo el de Materiales (+1.36%) y el de Finanzas (+1.25%) los que mejor comportamiento tuvieron. El de productos básicos fue el único que registro pérdidas, bajó 0.41 por ciento.

El indicador de miedo de Wall Street, el índice de volatilidad CBOE (VIX) se ubicó en 14.09 unidades, un retroceso de 5.50% respecto del cierre previo y se ubicó en su nivel más bajo desde el 27 de noviembre del año pasado cuando cerró en 14.10 puntos.

“Desde una perspectiva de mercado, no hay muchos factores que puedan moverlo, en mi opinión, por lo que todos están, con razón, esperando el rally de Santa Claus”, dijo Will McGough, subdirector de inversiones de Prime Capital Financial

Las acciones clave vinculadas a la inteligencia artificial impulsaron el mercado en general.

Las acciones de Nvidia subieron más de 1% después de que Reuters anunció que la empresa planea comenzar los envíos de sus chips H200 a China a mediados de febrero. En tanto que los títulos de Micron Technolog (+4.01%) y Oracle (+3.33%) extendieron las ganancias.

Los inversionistas están atentos a si las acciones relacionadas con IA pueden mantener su liderazgo de cara a fin de año.

Los papeles de Tesla cerraron con una ganancia de 1.57% y alcanzaron un máximo histórico, después de que la Corte Suprema de Delaware restableciera el paquete salarial de 2018 de su director ejecutivo, Elon Musk.

El volumen de operaciones de este lunes fue bajo y es probable que disminuya aún más a medida que se acercan las fiestas decembrinas. Esta semana será corta, pero concentra información relevante.

Mañana se dará a conocer la revisión del PIB del tercer trimestre en Estados Unidos, también se publicará el índice de precios PCE de octubre, indicador de inflación preferido por la Reserva Federal.