Netanyahu conversará con Trump sobre Irán y la próxima fase del plan para Gaza

El primer ministro Benjamin Netanyahu discutirá las actividades nucleares de Irán durante su visita de la próxima semana al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

En una rueda de prensa conjunta con el primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, y el presidente ⁠chipriota, Nikos Christodoulides, en Jerusalén, Netanyahu dijo que Israel era consciente de que Irán había estado realizando "ejercicios" recientemente, sin dar más detalles.

A primera hora del lunes, los medios de comunicación estatales iraníes informaron de que Irán ⁠había realizado ejercicios con misiles en varias ciudades durante el día, el segundo ejercicio de este tipo del que se tiene noticia en un mes.

Las potencias occidentales consideran el arsenal de misiles balísticos de Irán tanto una amenaza militar convencional para la estabilidad de Oriente Medio como un posible mecanismo vector de armas nucleares en caso de que Teherán las desarrolle.

Irán niega cualquier intención de construir bombas atómicas.

A pesar de los "grandes logros" alcanzados durante una guerra de 12 días con Irán en junio, Netanyahu dijo que las expectativas básicas de Israel y Estados Unidos respecto de Irán no habían cambiado, incluida la reducción de su nivel de enriquecimiento de ⁠uranio.

"Obviamente será un punto en nuestras discusiones", dijo sobre su reunión con Trump la próxima semana, y ⁠agregó: "No buscamos la confrontación con" Irán, sino "la estabilidad, la prosperidad y la paz".

Netanyahu dijo que el foco de sus discusiones con Trump en Washington será pasar a la siguiente fase del plan de Gaza de Trump, así como hacer frente a los militantes de Hezbolá del Líbano.