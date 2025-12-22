Trump ordena el retiro inmediato de decenas de embajadores de la era Biden

El gobierno de Estados Unidos retirará a decenas de embajadores nombrados durante la pasada administración del presidente Joe Biden, en el marco de una amplia reestructura destinada a alinear el cuerpo diplomático con las prioridades de política exterior del mandatario Donald Trump.

Los jefes de misión, en su mayoría diplomáticos de carrera, fueron informados de que deben abandonar sus puestos para mediados de enero, según la American Foreign Service Association (AFSA), que representa a los empleados del Departamento de Estado.

Informes de prensa señalan que se verán afectados embajadores de 30 países, especialmente en África.

Aunque es habitual que un gobierno reorganice a los embajadores en misiones o capitales estratégicas y designe a donantes o simpatizantes del presidente, es inusual el retiro de diplomáticos de carrera antes de que termine su periodo o se nombre a su sucesor.

"No se dio ninguna explicación para estas remociones", dijo la AFSA en Facebook. "Remover sin motivo a diplomáticos de alto rango socava la credibilidad de Estados Unidos en el extranjero y envía una señal preocupante al cuerpo diplomático profesional", sostuvo.

Un alto funcionario del Departamento de Estado dijo el lunes que cambiar embajadores es "un proceso estándar en cualquier gobierno".

"Un embajador es un representante personal del presidente, y es derecho del presidente asegurarse de que tiene individuos en estos países que promuevan la agenda de 'Estados Unidos primero'", dijo el funcionario bajo condición de anonimato en alusión al eslógan de campaña y gobierno de Trump.

En su segundo mandato, Trump y su secretario de Estado, Marco Rubio, han reformado la diplomacia estadounidense para centrarse en combatir la inmigración ilegal, recortar la ayuda exterior y las políticas de diversidad.

Rubio ha supervisado la destitución de cientos de empleados dentro del Departamento de Estado.