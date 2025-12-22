BMV y BIVA cerraron al alza y registraron su tercera jornada con ganancias

Las plazas bursátiles en México avanzaron la jornada del lunes ya que los inversionistas asimilaron indicadores locales que mostraron que la actividad económica creció más de lo esperado en octubre, lo que fortaleció el apetito por riesgo.

El índice S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), subió 1.27% a 64,778.18 puntos, en tanto que el FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores, ganó 1.13% y se ubicó en 1,280.54 unidades.

Con estos movimientos, ambos indicadores hilaron su tercera jornada al alza. En lo que va de diciembre el IPC gana 1.86%, mientras que el FTSE BIVA escala 1.35 por ciento.

Las acciones de Industrias Peñoles, un grupo minero mexicano líder mundial en plata afinada, lideraron las ganancias en la BMV luego que de los precios del oro y la plata alcanzaron máximos históricos e impulsaron el valor de sus cotizaciones en 7.68% hasta los 936.83 pesos por título.

Los papeles de Fresnillo, subsidiaria de Peñoles, siguieron la tendencia y cerraron en 752 pesos por unidad, un incremento de 5.62% respecto del último cierre.

Hoy el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi) dio a conocer el Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) que creció 0.98%, tras la caída de 0.44% observada en septiembre. Se trata de su mayor avance mensual desde julio de 2024.

Esta semana será corta por las fiestas decembrinas, pero concentra información relevante.

Mañana, el Inegi dará a conocer en México el dato de inflación, correspondiente a la primera quincena de diciembre, un dato que será clave para calibrar los próximos pasos del Banco de México después de que volvió a recortar su tasa clave la semana pasada.

En Estados Unidos esperan la revisión del PIB del tercer trimestre de 2025 y el dato de inflación PCE de octubre.