Próxima la edición 2026 de "Enamórate de Sinaloa"; Este año generó una derrama económica de más de 7 mdp

El programa de turismo social movilizó en 2025 a más de 7,560 personas en más de 381 viajes por todo el estado

El programa tiene como finalidad impulsar la oferta turística del estado, contemplando tours en los 20 municipios, sus cinco Pueblos Mágicos y 12 Pueblos Señoriales

Mazatlán, Sinaloa, 22 de diciembre de 2025.- El Gobierno del Estado de Sinaloa, a través de la Secretaría de Turismo, convoca a tour operadores, agencias de viajes y profesionales del turismo legalmente constituidos a participar en la edición 2026 del programa Enamórate de Sinaloa.

Mireya Sosa Osuna, secretaria de Turismo estatal, señaló que el programa tiene como finalidad impulsar la oferta turística del estado, contemplando tours en los 20 municipios, tomando como ancla los cinco Pueblos Mágicos y los 12 Pueblos Señoriales, con el fin de dar a conocer la oferta cultural, artesanal y gastronómica local.

"En Sinaloa el turismo no se queda en un solo lugar, sino que se mueve, se conecta y llega a cada rincón del estado, de esta forma abrimos la convocatoria 2026 del programa Enamórate de Sinaloa, una invitación para tour operadores y agencias de viaje que quieran ser parte de un turismo que genera experiencias y oportunidades para todas y todos", señaló.

Enamórate de Sinaloa incrementa la afluencia de visitantes nacionales e internacionales y propicia que los sinaloenses conozcan su propio estado mediante opciones turísticas de bajo costo, accesibles para todas las familias, cumpliendo así con el mandato de promover todos los destinos turísticos de Sinaloa y posicionar aquellas regiones que cuentan con vocación turística.

"Buscamos aliarnos con tour operadores y prestadores de servicios comprometidos, con visión y que busquen crecer generando beneficios directos en nuestras comunidades", detalló.

Los interesados pueden enviar su documentación al correo enamoratedesinaloa@sinaloa.gob.mx con fecha límite del 6 de enero de 2026.

Foto: Gobierno de Sinaloa

Los resultados se publicarán el 12 de enero en los canales oficiales de la Secretaría de Turismo de Sinaloa.

Durante 2025, Enamórate de Sinaloa movilizó a más de 7,560 personas en más de 381 viajes por todos los municipios de la entidad, generando una derrama económica superior a los 7 millones de pesos.

Se han beneficiado transportistas, agencias de viajes, guías de turistas, restauranteros, prestadores de servicios turísticos y la población sinaloense viajera.