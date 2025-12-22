NiCE desarrolla un agente de IA para seguridad de centros de contacto

NiCE desarrolló el AI Ops Center, una plataforma para mantener los agentes de inteligencia artificial empresariales operativos, fiables y con seguridad.

AI Ops Center desarrolal una capa de control que las empresas necesitan para operar agentes de IA de forma fiable con una infraestructura escalable.

El AI Ops Center representa el eslabón perdido en las plataformas de experiencia del cliente (CX) empresariales: un centro de mando de operaciones que mantiene la fuerza laboral de IA resiliente y preparada para cada interacción con el cliente.

“La inteligencia artificial para la experiencia del cliente desempeña un papel fundamental en la forma en que las organizaciones atienden a sus clientes”, afirmó Philipp Heltewig, director general de NiCE Cognigy y director de IA. (Con información de Nicolás Lucas).

“Con el AI Ops Center, ofrecemos tranquilidad a los líderes y equipos, brindándoles el control y la confianza que necesitan para operar agentes de IA como parte de sus operaciones principales”.