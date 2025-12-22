Carga de petróleo en Venezuela se ralentiza por las incautaciones de EU

La carga de tanqueros en Venezuela bajó el lunes al mínimo, con la mayoría de los barcos transportando cargamentos petroleros únicamente entre puertos nacionales tras medidas de Estados Unidos contra dos buques cerca de las costas del país OPEP, según datos marítimos y fuentes.

La Guardia Costera de Estados Unidos incautó este mes un superpetrolero sancionado que transportaba crudo venezolano e intentó interceptar otros dos buques relacionados con Venezuela el fin de semana, dijeron autoridades estadounidenses.

Uno de ellos es un buque vacío sancionado por Estados Unidos y el otro es un petrolero no sancionado que estaba completamente cargado, con destino a China. Washington no ha proporcionado información actualizada sobre los buques interceptados el fin de semana.

Sin embargo, el bloqueo anunciado la semana pasada por el presidente estadounidense Donald Trump a todos los tanqueros sancionados que entren o salgan de Venezuela ha mantenido en alerta a los armadores.

El canciller panameño, Javier Martínez-Achá, dijo el lunes en una entrevista televisiva que el superpetrolero Centuries, que enarbolaba bandera panameña ⁠cuando fue interceptado el sábado, no respetó las normas marítimas del país y alteró su nombre y desconectó su geolocalizador mientras transportaba un cargamento de petróleo desde Venezuela.

Un país que abandera a un buque incluido oficialmente en su registro puede cancelar el registro del buque si una investigación determina que no cumplió con las normas marítimas.

La campaña de presión de Trump contra el presidente venezolano, Nicolás Maduro, ha incluido un aumento de la presencia militar en la región y más de dos docenas de ataques militares contra lanchas que, según Estados Unidos, transportan drogas en el océano Pacífico y el mar Caribe, cerca de la nación sudamericana. Al menos 100 personas han ⁠muerto en esos ataques.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, dijo el viernes que el objetivo de Washington era garantizar la estabilidad y la seguridad regionales y añadió que "el status quo actual con el régimen venezolano es intolerable para Estados Unidos".

Los precios del petróleo suben

Las intercepciones de buques han asestado el golpe más duro a PDVSA desde que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso en 2020 sanciones a las antiguas intermediarias comerciales de la compañía, dos unidades de la rusa Rosneft , lo que obligó a recortar producción y exportaciones.

Los futuros del crudo Brent subieron un 2.4%, a 61.94 dólares por barril el lunes por la tarde, mientras que el crudo WTI estadounidense subió un 2.4%, a 57.89 dólares tras las acciones de Estados Unidos y en medio de la guerra de Rusia contra Ucrania. Ambos acontecimientos han generado temores de interrupciones del suministro.

El lunes, la petrolera estatal venezolana PDVSA había entregado un cargamento de 1.9 millones de barriles de crudo pesado al buque sancionado Azure Voyager, con bandera de Aruba, en el puerto de Jose, en el noreste venezolano, pero ningún otro superpetrolero con destino a Asia tenía previsto cargar pronto, según documentos internos de la compañía.

El número de petroleros cargados que no han zarpado ha aumentado en los últimos días, dejando millones de barriles de petróleo venezolano varados en los barcos, mientras que los clientes exigen mayores descuentos y cambios contractuales para emprender viajes arriesgados más allá de las aguas del país.

Algunos petroleros que se acercan a la costa venezolana, ya sea para cargar petróleo de exportación o para entregar nafta importada, también han dado marcha atrás o suspendido la navegación recientemente hasta que sus armadores aclaren las instrucciones de carga, según datos de monitoreo de LSEG el lunes.

PDVSA está restaurando lentamente algunos sistemas y recurriendo a registros manuales tras un ciberataque la semana pasada.

La compañía no ha podido restablecer por completo su sistema administrativo centralizado y muchos trabajadores no han recibido sus salarios a tiempo, según fuentes.

PDVSA y el Ministerio de Petróleo de Venezuela no han respondido a las solicitudes de comentarios. El ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Yván Gil, dijo el lunes ⁠que las incautaciones estadounidenses contravienen el derecho internacional y constituyen "actos de piratería".

El Ministerio de Relaciones Exteriores de China dijo el lunes que las recientes intercepciones estadounidenses constituyen una grave violación del derecho internacional.

Chevron, principal socio de PDVSA, exportó el domingo un cargamento de 500,000 barriles de petróleo venezolano con destino a la costa estadounidense del Golfo ⁠de México en uno de sus buques, bajo autorización estadounidense, según datos de LSEG.

La ministra venezolana de Hidrocarburos, Delcy Rodríguez, dijo el domingo que Venezuela no había interrumpido las entregas a Chevron. La empresa ha exportado siete cargamentos de petróleo venezolano a Estados Unidos este mes, cada uno con entre 300,000 y 500000 barriles, según datos de monitoreo.

Perseguido por EU

El superpetrolero vacío Bella 1, que la Guardia Costera estadounidense intentó interceptar el domingo cuando se aproximaba a Venezuela, se encontraba a la deriva el lunes al noreste de Bermudas, en el Caribe, según mostró una imagen satelital obtenida por TankerTrackers.com.

Un funcionario estadounidense dijo a Reuters el domingo que el petrolero no había sido abordado y que las intercepciones podrían adoptar diferentes formas, incluyendo navegar o volar cerca de buques en cuestión.

El buque cargado Skipper, el primero incautado este mes por Estados Unidos, llegó el domingo a una zona cercana al puerto de Galveston, Texas, para transferencia de cargamentos, según fuentes marítimas. Guyana afirmó la semana pasada que el petrolero había usado su bandera falsamente.

En conjunto, Skipper, Centuries y Bella 1 han exportado un total de 41 millones de barriles de crudo y combustibles de Irán y Venezuela, según TankerTrackers.com.