Con Isack Hadjar en Red Bull se cierran filas en F1 2026

Con el anuncio de las alineaciones de Red Bull y Racing Bulls, la parrilla de 2026 finalmente está completa. La transición, la juventud y la experiencia convivirán en una temporada de cambio radical en el reglamento.

Max Verstappen sigue esperando un compañero competitivo que no encontró en Yuki Tsunoda ni Liam Lawson, ahora, será compañero del francés Isack Hadjar, quien ha ascendido desde Racing Bulls. Para el neerlandés es su undécima temporada con el equipo, tras ascender desde el entonces Toro Rosso en 2016. Hadjar es su séptimo compañero de equipo en Red Bull.

McLaren mantiene su dupla de pilotos: Lando Norris y Óscar Piastri por cuarto año consecutivo. Estos dos pilotos llevaron a la escudería a su segundo título consecutivo de equipos en 2025, y ambos siguen (antes del GP de Abu Dhabi) en la lucha por el título.

Norris iniciará su séptima temporada, tras haber pilotado únicamente para McLaren desde su llegada a la F1. En 2025, se convirtió en el piloto más experimentado de McLaren, superando las 150 carreras de David Coulthard con el equipo. En cuanto a Piastri, desafió a Norris todo el año y se espera que lo vuelva a hacer en 2026, ya que el equipo ha optado por dejar que sus pilotos compitan sin tener claro quién es el principal. El australiano aportará mucha experiencia a la nueva temporada, tras una campaña que lo puso a prueba tanto física como mentalmente en 2025.

En Ferrari, la dupla estelar continúa con Charles Leclerc y Lewis Hamilton, que no han conseguido ninguna victoria en 2025. La primera temporada de Hamilton con el equipo ha sido difícil, y está deseando pasar página en una campaña que aún no le ha dejado un solo podio en un Gran Premio. En cuanto a Leclerc, tras las victorias del año pasado en Mónaco y Monza, el piloto monegasco también se ha mostrado frustrado en ocasiones en su séptima temporada con la escudería.

Williams es otro equipo que mantiene su alineación actual para 2026. Alex Albon y Carlos Sainz lograron el quinto puesto en el Campeonato de Equipos en el año 2025. Es la mejor clasificación de equipos desde 2017. Sainz consiguió dos podios en su temporada de debut con el equipo de Grove, mientras que Albon brilló en la primera mitad de la temporada.

En Racing Bulls cambiaron su alineación de pilotos. Liam Lawson permanecerá en el equipo, pero se unirá al novato Arvid Lindblad tras la marcha de Hadjar a Red Bull. El piloto neozelandés iniciará su tercera temporada en la F1, pero solo su segundo año completo y el primero debutando con Racing. Será el socio principal de Lindblad, quien da el salto desde la F2. El británico ha completado varias sesiones de FP1 para Red Bull, así como algunos test privados. Tendrá 18 años cuando comience en Australia en marzo.

En Aston Martin, siguen Fernando Alonso y Lance Stroll para 2026. Es la temporada 23 de Alonso en la parrilla, y se dispone a ampliar muchos de sus propios récords en su búsqueda de su primer Campeonato Mundial. El equipo tuvo una temporada 2025 difícil, sin podios.

En cuanto a Stroll, este año iniciará su décima temporada de F1 y la octava con Aston Martin (anteriormente Racing Point).

Pilotos confirmados para la parrilla F1 2026: