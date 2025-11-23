McLaren se disculpa con sus pilotos por descalificación en Las Vegas

McLaren reaccionó a la doble descalificación de Lando Norris y Oscar Piastri del Gran Premio de Las Vegas. Ambos fueron descalificados del segundo y cuarto puesto, respectivamente, varias horas después de la carrera de 50 vueltas en las calles de Las Vegas, ya que se detectó que el desgaste de los bloques de protección de ambos coches era inferior al grosor mínimo de 9 mm. Por lo tanto, los comisarios excluyeron ambos coches de la clasificación final.

El director del equipo, Andrea Stella dijo: “estamos investigando las razones de este comportamiento del coche, incluyendo el efecto de los daños accidentales sufridos por ambos coches, detectados después de la carrera, que provocaron un aumento del movimiento del suelo. Como señaló la FIA, la infracción fue involuntaria, no hubo un intento deliberado de eludir el reglamento y concurrieron circunstancias atenuantes. Pedimos disculpas a Lando y Oscar por la pérdida de puntos, en un momento crucial de sus campañas en el Campeonato, tras dos excelentes actuaciones durante todo el fin de semana. Como equipo, también pedimos disculpas a nuestros patrocinadores y aficionados. Aunque este resultado es extremadamente decepcionante, seguimos totalmente concentrados en las dos últimas carreras de la temporada”.

Norris mantiene una ventaja de 24 puntos sobre Piastri en el Campeonato de Pilotos, pero ahora tiene la misma ventaja que Max Verstappen tras la victoria del piloto de Red Bull. Quedan 58 puntos en juego entre el Gran Premio de Qatar y el Sprint del próximo fin de semana, antes de la última ronda de la temporada en el GP de Abu Dabi.

La segunda victoria de Verstappen en la ciudad no solo mantuvo vivas sus escasas esperanzas de campeonato. Fue la octava victoria de Verstappen en Estados Unidos (cuatro en Austin, dos en Miami y ahora dos en Las Vegas). Fue el podio número 125 de Verstappen en 231 participaciones y el octavo podio consecutivo de Verstappen esta temporada (la tercera racha más larga de su carrera). La victoria de Verstappen puso fin a una racha de siete Grandes Premios consecutivos ganados desde la pole position.

