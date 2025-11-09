Lando Norris celebra en GP de Brasil sin intimidarse por las críticas

La carrera en la tierra de la samba en Brasil aclaró tres cosas con su podio en el Gran Premio. Lando Norris corre más fuerte que las críticas y los abucheos; Kimi Antonelli logró su mejor resultado en un carrera, y Max Verstappen supera cualquier desventaja en la posición de salida (P16).

Lando llegó a la meta unos 10 segundos respecto a Kimi (segundo lugar), sin embargo, no lo dejó del todo satisfecho por ser muy corta la distancia, nada que ver con la ventaja que obtuvo con la victoria en México por 30 segundos. Sin embargo, en esta carrera no tuvo a Oscar Piastri acechándolo y la diferencia respecto a él (en el Mundial de Pilotos) es ahora de 24 puntos. Quedan tres carreras en el calendario y el campeonato no está asegurado.

“El fin de semana pasado (en México) estaba más contento con el equilibrio del coche, ganamos por 30 segundos. Este fin de semana (en Brasil) solo ganamos por 10 y Max nos pisaba los talones. El ritmo no era excepcional y, como equipo, nos marcamos un listón muy alto, como debe ser. Ganar por 10 segundos, sé que suena tonto decirlo, pero sí, queríamos un poco más. Tuve que luchar mucho con el coche para ganar por esos 10 segundos. Fue un poco más complicado de lo que me hubiera gustado”, dijo Norris.

Kimi Antonelli consiguió el mejor resultado de su carrera. Tercero saliendo desde boxes y cruzando la meta en segundo sitio.

“Encontré mi ritmo. Aumenté la velocidad, empecé a apretar un poco más. Sin duda. He tenido una buena racha hasta ahora, un par de carreras sólidas, y este fin de semana fue cuando logramos consolidar todo, que es lo que necesito hacer, especialmente por el equipo. Así que sí, he disfrutado mucho este fin de semana y estoy deseando que lleguen los próximos”, dijo el piloto de Mercedes.

Max Verstappen rescató el fin de semana de Red Bull. Quedó eliminado en la Qualy 1 pero le dio la vuelta a la página al llegar en segundo lugar, pese a que salió desde la posición 16.

“Nuestro ritmo fue bastante bueno durante todos los stints, pero sí, salir desde boxes y subir al podio, no me lo esperaba para nada, incluso con el pinchazo al principio de la carrera, por eso tuvimos que entrar a boxes otra vez. Así que sí, un resultado increíble para nosotros. Estoy muy contento y orgulloso de todo el equipo. Ayer fue muy duro, pero nunca nos rendimos. Siempre intentamos mejorar y encontrar mejores tiempos por vuelta. Y por suerte, lo hemos vuelto a conseguir hoy”.

Lando ha tenido que lidiar con las críticas externas. Durante la premiación en Brasil también se escucharon abucheos desde las gradas. “Sinceramente, nada en particular. Pero siempre hay gente que intenta desanimarte un poco. Supongo que es bastante normal. Y sí, también, cuando estás en un escenario importante, hay mucha gente que habla y dice cosas, que intenta influir en los demás para lograr efecto (...) Simplemente ignora a todos los que hablan mal de ti. Sí, concéntrate en ti mismo y, ya sabes, en el equipo. McLaren está haciendo un trabajo increíble, dándome un coche fantástico. Nos esforzamos al máximo cada fin de semana y yo también me esfuerzo mucho fuera de la pista. Así que es gratificante. Gratificante, sin duda, y no es fácil. Y para ser honesto, no creo que hayamos sido los más rápidos en pista hoy, pero me alegro de haber conseguido la victoria”.

La próxima carrera en Las Vegas, las temperaturas será frías ¿esto beneficiará o perjudicará a McLaren?

“Sin duda, nos perjudicarán. Fue nuestra peor carrera el año pasado, así que no tengo muchas ganas de que llegue. Hemos estado trabajando duro para mejorar esos aspectos. Sabemos que Mercedes fue increíblemente fuerte allí el año pasado, al igual que Red Bull y Ferrari. Creo que fuimos los últimos de los cuatro. Obviamente, hemos mejorado muchas cosas este año, así que no voy a ser demasiado negativo. Hay mucho que esperar con ilusión. Sabemos que Abu Dabi y Qatar son carreras que nos ilusionan. Las Vegas un poco menos, porque probablemente han sido algunas de nuestras carreras más flojas en los últimos dos años. Así que ya veremos”. continuó Norris.