Aprueban dictamen para que empresas sean inspeccionadas sobre igualdad salarial

La Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen que faculta a las autoridades laborales para vigilar a las empresas, al adicionar al artículo 86 de la Ley Federal del Trabajo, realizar inspecciones en los centros de trabajo con el fin de comprobar que hombres y mujeres reciban el mismo salario cuando realizan las mismas funciones.

De acuerdo con lo aprobado, el impacto de esta reforma radica en que transforma un principio constitucional en una obligación fiscalizable y medible. Actualmente, la falta de herramientas coercitivas ha permitido que persistan diferencias en las remuneraciones.

Con este cambio, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, junto con las entidades federativas, tendrán el mandato de ingresar a las empresas para revisar nóminas, contrastar puestos y sancionar aquellas prácticas retributivas que atentan contra la equidad.

Al respecto de los esfuerzos legislativos y la necesidad de dotar de mecanismos a la normativa, la diputada Patricia Mercado señaló que es indispensable transitar hacia políticas de verificación, apuntando que para cerrar las brechas de género en el mercado laboral se requiere pasar de las buenas intenciones a la fiscalización real, “pues no podemos permitir que el trabajo de las mujeres siga siendo subvaluado bajo justificaciones informales en las empresas”.

Por su parte, desde la perspectiva de las organizaciones y especialistas que miden el impacto de la brecha económica, Mayela García, presidenta de la Comisión de Trabajo, enfatizó que la discriminación salarial es una forma de violencia económica que limita la autonomía de las mujeres, por lo que estas inspecciones representan un mecanismo largamente esperado para auditar las estructuras corporativas y corregir las injusticias desde la raíz.

En cuanto al proceso legislativo que seguirá esta iniciativa, tras haber recibido la aprobación en la Comisión de Trabajo y Previsión Social en San Lázaro, el dictamen deberá ser turnado al Pleno de la Cámara de Diputados para su discusión y votación.

Al tratarse de una minuta que previamente ya fue aprobada por la Cámara de Senadores en noviembre de 2025, si los diputados la aprueban en el Pleno sin realizarle modificaciones, el proyecto quedará aprobado por el Congreso de la Unión. Posteriormente, será remitido al Ejecutivo Federal para su promulgación en el Diario Oficial de la Federación, momento a partir del cual comenzará su vigencia en el territorio nacional.