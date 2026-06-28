Ellos se despiden del Mundial 2026: lista completa de las selecciones eliminadas

La fase de grupos del Mundial 2026 llegó a su fin y dejó a 16 selecciones fuera de la competencia. Mientras 32 equipos aseguraron su boleto a los dieciseisavos de final, otros, entre ellos Uruguay, República Checa e Irán, se despidieron del torneo antes de la ronda de eliminación directa.

Los 16 eliminados del Mundial 2026

Túnez

Turquía

Haití

Panamá

Jordania

Catar

República Checa

Curazao

Irak

Uruguay

Arabia Saudita

Nueva Zelanda

Escocia

Uzbekistán

Irán

Los 32 equipos clasificados

México

Estados Unidos

Alemania

Argentina

Francia

Noruega

Colombia

Suiza

Canadá

Bosnia

Brasil

Marruecos

Sudáfrica

Costa de Marfil

Ecuador

Países Bajos

Japón

Suecia

Australia

España

Cabo Verde

Portugal

Paraguay

Egipto

Ghana

Inglaterra

Bélgica

Senegal

Croacia

RD Congo

Austria

Argelia

La fase de grupos quedó atrás y ahora comienza el torneo de vida o muerte. Los 32 sobrevivientes disputarán los dieciseisavos de final con la mira puesta en la Copa del Mundo, mientras las 16 selecciones eliminadas deberán esperar cuatro años para intentar regresar a la máxima cita del futbol.