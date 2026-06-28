Lectura 1:00 min
Ellos se despiden del Mundial 2026: lista completa de las selecciones eliminadas
La fase de grupos del Mundial 2026 llegó a su fin y dejó a 16 selecciones fuera de la competencia.
La fase de grupos del Mundial 2026 llegó a su fin y dejó a 16 selecciones fuera de la competencia. Mientras 32 equipos aseguraron su boleto a los dieciseisavos de final, otros, entre ellos Uruguay, República Checa e Irán, se despidieron del torneo antes de la ronda de eliminación directa.
Los 16 eliminados del Mundial 2026
Túnez
Turquía
Haití
Panamá
Jordania
Catar
República Checa
Curazao
Irak
Uruguay
Arabia Saudita
Nueva Zelanda
Escocia
Uzbekistán
Irán
Los 32 equipos clasificados
México
Estados Unidos
Alemania
Argentina
Francia
Noruega
Colombia
Suiza
Canadá
Bosnia
Brasil
Marruecos
Sudáfrica
Costa de Marfil
Ecuador
Países Bajos
Japón
Suecia
Australia
España
Cabo Verde
Portugal
Paraguay
Egipto
Ghana
Inglaterra
Bélgica
Senegal
Croacia
RD Congo
Austria
Argelia
La fase de grupos quedó atrás y ahora comienza el torneo de vida o muerte. Los 32 sobrevivientes disputarán los dieciseisavos de final con la mira puesta en la Copa del Mundo, mientras las 16 selecciones eliminadas deberán esperar cuatro años para intentar regresar a la máxima cita del futbol.