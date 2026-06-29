Alcalde de San José, California, descarta relación de tiroteo en Fan Fest con el Mundial 2026

Un tiroteo ocurrido en San José, California, en el que una ⁠persona perdió la vida y otra resultó herida a última hora del domingo junto a un recinto utilizado para ver los partidos del Mundial no tiene relación con el torneo, dijo ⁠el alcalde de la ciudad, Matt Mahan.

En ⁠el momento del tiroteo, al que la policía acudió alrededor de las 21:12 hora local, no se estaba retransmitiendo ningún partido del Mundial en la zona de aficionados de la Plaza de San Pedro.

"Este tiroteo se produjo cerca de una zona donde familias y aficionados se han estado reuniendo para ver los partidos del Mundial, lo que hace que la desfachatez de este delito resulte aún más inaceptable", dijo Mahan el lunes en un comunicado.

"Me alegro de que la programación del domingo terminara horas antes y no hay indicios de que este acto violento estuviera relacionado con el evento", señaló.

"San José ha recibido con seguridad a cientos de miles de personas en el centro de la ciudad, y no vamos a permitir que un acto delictivo aleje a nuestra comunidad de los espacios públicos que les pertenecen", agregó.

La policía informó este lunes que respondió a una denuncia de tiroteo en la zona de North Market Street y West Santa Clara Street, en San José, y que está investigando el incidente como un homicidio. La zona de aficionados fue evacuada por la policía y el personal de seguridad, y la plaza fue acordonada.

Un testigo presente en el lugar del tiroteo ⁠dijo el domingo a Reuters que una de las ⁠víctimas fue atendida por los servicios médicos ⁠frente a un bar de la plaza, a pocos metros de donde los aficionados se han reunido ⁠para ver los partidos del Mundial.

El Departamento de Policía de San José indicó en un comunicado que localizaron a un hombre adulto inconsciente tendido en la acera con al menos una herida de bala pero poco después se certificó su muerte.

La policía localizó a un segundo hombre adulto víctima del tiroteo a varias yardas de distancia.

"El personal médico que acudió al lugar trasladó a la víctima, que presentaba heridas que ponían en peligro su vida, a un hospital ⁠local, donde su estado se ha estabilizado. Sigue en estado crítico, pero se espera que sobreviva", indicó.

Hay varias docenas de zonas de aficionados repartidas por toda la zona de la Bahía.