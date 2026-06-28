Decepciones del Mundial: campeones, plantillas costosas y regresos fallidos

La Copa del Mundo 2026 ya entró a fase crítica para definir al campeón. Del 28 de junio al 19 de julio se disputan las rondas de eliminación directa, con 32 selecciones que lograron instalarse en la mitad decisiva del torneo.

Del otro lado, 16 selecciones se despidieron pese al mayor espacio en ronda de eliminación directa de la historia de los Mundiales.

Y es que Norteamérica 2026 recibió 48 equipos, lo que amplió el número de calificados a la segunda mitad del torneo en 100%, pasando de 16 en Qatar 2022 a 32 en la actualidad.

Entre los eliminados hay algunos que se adueñaron totalmente del calificativo decepción, ya sea porque en algún momento fueron campeones del mundo, por sus plantillas costosas o porque tenían años sin participar y su regreso fue fallido.

Bicampeón destrozado

Uruguay es una de las ocho selecciones que sabe lo que es ser campeón del mundo. Lo hizo en 1930 y 1950, sin embargo, en 2026 quedó muy lejos de aspirar a su tercera estrella.

Compartió el Grupo H con España, Arabia Saudita y Cabo Verde. Evidentemente, uruguayos y españoles eran favoritos a avanzar a dieciseisavos de final. Incluso, los análisis se centraban en ver quién sería líder y por cuál diferencia de goles.

Pero los dirigidos por Marcelo Bielsa causaron dudas desde su debut, empatando 1-1 con Arabia Saudita. Luego igualaron 2-2 con la debutante Cabo Verde y cerraron con derrota de 0-1 ante España, lo que confirmó su eliminación.

Uruguay nunca había sido eliminado en fase de grupos en dos Mundiales seguidos. Sucedió en 2026 tras el antecedente en 2022, donde no pudo con Portugal y Corea del Sur.

Lo peor fue la desconexión de algunos de sus personajes principales: el entrenador, Bielsa, estalló en una entrevista posterior al partido ante España que se hizo viral en redes; el capitán, Federico Valverde, salió de cambio con más de 20 minutos por jugar, poniendo en duda su nivel pese a ser figura del Real Madrid; y su experimentado portero, Fernando Muslera (cinco veces mundialista), cometió tres errores graves que significaron goles para España y Cabo Verde.

Uruguay se convirtió en el único de los siete campeones del mundo participantes en 2026 que no superó la fase de grupos. Italia, el octavo campeón, ni siquiera calificó al torneo.

Expectativas al suelo

Aunque no son campeones del mundo, Corea del Sur y Turquía fueron otras de las grandes decepciones al quedar fuera del Mundial 2026 en primera ronda.

Los coreanos terminaron invictos la eliminatoria asiática con 11 triunfos y seis empates, además de contar con figuras como Kim Min-jae (Bayern Múnich), Lee Kang-in (PSG) y uno de sus máximos referentes históricos, Son Heung-min (LAFC).

Pero en el Mundial sólo lograron vencer 2-1 a Chequia. Fue por remontada y eso los hizo ilusionarse con pelear el liderato del Grupo A con México. No obstante, perdieron 0-1 precisamente con el Tri y por el mismo marcador ante Sudáfrica.

A Corea del Sur le bastaba con empatar ante Sudáfrica para instalarse en dieciseisavos de final, pero pecó de inoperancia y no pudo rescatar el pase.

En el caso de Turquía, también contó con una generación calificada como brillante: Arda Güler (Real Madrid), Hakan Çalhanoglu (Inter de Milán) y Kenan Yildiz (Juventus) eran los más sobresalientes. Ninguno fue asertivo.

Turquía fue una de las tres selecciones con más aproximaciones de gol en toda la fase de grupos (70, una menos que Canadá y dos menos que Bélgica) pero sólo ganó un partido, que fue contra Estados Unidos (3-2) cuando ya estaba eliminado.

Antes perdió 0-2 con Australia y 0-1 con Paraguay, confirmando su pronto adiós después de que en su último Mundial, en Corea-Japón 2002, alcanzó la medalla de bronce.

Valuación y regresos

Turquía, Uruguay y Chequia son las tres selecciones eliminadas con mayor valor de plantilla, de acuerdo con Transfermarkt: 473.7, 359.3 y 188.1 millones de euros, respectivamente.

En contraste, tres plantillas que no llegan ni a los 100 millones lograron avanzar: Australia (77.4), Cabo Verde (54.5) y Sudáfrica (49.2).

Una vez más, el futbol ratificó que el dinero no es garantía de éxito. Pero las decepciones no sólo se caracterizaron por eso, sino también por algunos regresos fallidos en quienes se depositaron altas expectativas.

Turquía fue uno de esos casos, regresando a su primera Copa del Mundo tras haber obtenido el tercer lugar en 2002.

Pero también estuvieron Chequia, que no participaba desde 2006; Escocia, desde 1998; e Irak, desde 1986. La única victoria entre ellos fue la que logró Escocia por 1-0 sobre Haití en el Grupo C.

De hecho, Irak fue el peor equipo de la Copa del Mundo 2026 con cero puntos y diferencia de goles de -11, superando el -10 de Túnez.

TODOS LOS ELIMINADOS EN LA PRIMERA RONDA DEL MUNDIAL 2026: