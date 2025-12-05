Cuenta regresiva: ¿Cómo será el sorteo del Mundial 2026? Hora y todo lo que debes saber

Este viernes se celebra el sorteo del primer Mundial de fútbol de 48 equipos, que se jugará entre el 11 de junio al 19 de julio del 2026 en Estados Unidos, México y Canadá.

Aquí explicamos todo lo que hay que saber sobre cómo funcionará el sorteo:

Los mejores cabezas de serie separados

Los equipos participantes se dividen en cuatro bombos, cada uno con 12 selecciones, y el orden en que entran a cada bombo lo dictó el último ranking de la FIFA.

Así, cada bombo aporta un equipo hasta completar los 12 grupos, cada uno de cuatro equipos.

Por primera vez, la FIFA decidió que el sorteo se realizará de manera que los cuatro países mejor clasificados vayan por caminos separados en las primeras rondas.

Con ese sistema, España, Argentina, Francia e Inglaterra no podrán enfrentarse antes de las semifinales si quedan primeros en sus respectivos grupos.

Ninguna selección puede compartir grupo con una de la misma confederación, excepto la UEFA.

Con 16 equipos europeos clasificados, habrá cuatro grupos que necesariamente tendrán dos selecciones de la UEFA.

Los tres países anfitriones ya saben en qué grupo quedaron: Estados Unidos estará en el grupo D y jugará dos partidos en Los Ángeles y uno en Seattle.

México estará en el Grupo A y jugará dos partidos en el Estadio Azteca de la Ciudad de México (incluyendo el partido inaugural el 11 de junio) y uno en Guadalajara.

Y Canadá va en el Grupo B con un partido en Toronto y dos en Vancouver.

Ronda eliminatoria adicional

Por ser un torneo ampliado, con un 50% más de selecciones participantes respecto a Catar 2022, habrá muchos más partidos.

En esta edición hay una ronda eliminatoria adicional, los dieciseisavos de final, a los que clasifican los dos primeros equipos de cada uno de los 12 grupos. Además, pasan a esa ronda los ocho mejores terceros.

En otras palabras, al finalizar la fase de grupos se jugarán 72 partidos y solo 16 de los 48 equipos quedarán eliminados.

Repartición de los bombos

Bombo 1:

Estados Unidos

México

Canadá

España

Argentina

Francia

Inglaterra

Brasil

Portugal

Países Bajos

Bélgica

Alemania

Bombo 2:

Croacia

Marruecos

Colombia

Uruguay

Suiza

Japón

Senegal

Irán

Corea del Sur

Ecuador

Austria

Australia

Bombo 3:

Noruega

Panamá

Egipto

Argelia

Escocia

Paraguay

Túnez

Costa de Marfil

Uzbekistán

Catar

Arabia Saudita

Sudáfrica

Bombo 4:

Jordania

Cabo Verde

Ghana

Curazao

Haití

Nueva Zelanda

4 ganadores de los repechajes de la UEFA

2 ganadores de los repechajes Intercontinentales

Los repechajes

La repesca de la UEFA la juegan 16 equipos divididos en cuatro rutas, cada una de cuatro equipos. De cada ruta sale un ganador que clasifica al Mundial. Las semifinales se disputan a un solo partido el próximo 26 de marzo, y las finales a un solo partido el 31 de marzo.

Ruta A: Gales o Bosnia y Herzegovina - Italia o Irlanda del Norte

Gales o Bosnia y Herzegovina - Italia o Irlanda del Norte Ruta B: Ucrania o Suecia - Polonia o Albania

Ucrania o Suecia - Polonia o Albania Ruta C: Eslovaquia o Kosovo - Turquía o Rumanía

Eslovaquia o Kosovo - Turquía o Rumanía Ruta D: República Checa o Irlanda - Dinamarca o Macedonia del Norte

El repechaje intercontinental lo disputan seis equipos divididos en dos rutas, y otorga un cupo directo al Mundial al primer clasificado de cada ruta. Las semifinales a un solo partido se jugarán el 26 de marzo y la final también a partido único el 31 de marzo.

Todos los partidos se jugarán en México.

Los partidos se disputarán entre: Nueva Caledonia o Jamaica - RD Congo. Y Bolivia o Surinam - Irak.

Un sorteo por todo lo alto para el Mundial con Trump como superstar

El sorteo del Mundial 2026, este viernes en Washington, es el punto de partida de un torneo gigantesco que se organizará en Estados Unidos, México y Canadá, con Donald Trump como figura omnipresente.

Durante casi dos horas, la organización ha previsto un verdadero espectáculo en el Kennedy Center, una imponente sala de espectáculos ubicada en la capital estadounidense, para determinar el recorrido de los 48 equipos que competirán por suceder a la Argentina de Lionel Messi, coronada en Catar 2022.

Bocelli, Village People, Robbie Williams...

Con actuaciones de estrellas de diversos géneros musicales -Andrea Bocelli, Village People, Robbie Williams o Nicole Scherzinger-, esta gran ceremonia, que será conducida por la exmodelo alemana Heidi Klum y el humorista Kevin Hart, una gran estrella en Estados Unidos, está destinada a marcar el tono de una competición sin igual.

Pero el invitado estelar será, sin duda, el propio Trump.

El multimillonario republicano, que regresó a la Casa Blanca en enero, ha convertido la Copa del Mundo en un evento central de su segundo mandato, a pesar de las preocupaciones que generan sus posturas contra sus vecinos mexicanos y canadienses, su política migratoria o sus amenazas de retirar la organización de partidos a las ciudades dirigidas por demócratas.

Trump ha encontrado un aliado clave en el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, con quien no deja de mostrar buena sintonía.

El dirigente italo-suizo, presente en su investidura y varias veces invitado al Despacho Oval, ha comprendido la necesidad de acercarse al mandatario de Estados Unidos, donde se disputarán 78 de los 104 partidos programados del 11 de junio al 19 de julio de 2026, incluida la final en el MetLife Stadium (Nueva Jersey).

Premio de la Paz

Este "bromance", cuidadosamente cultivado por ambos hombres en nombre de los intereses estratégicos mutuos, debería alcanzar su apogeo el viernes, con la entrega a Trump, según varias fuentes, del primer Premio de la Paz de la FIFA.

Un premio de consolación transmitido en directo a todo el planeta para el jefe de Estado estadounidense, quien se enorgullece de haber puesto fin a varios conflictos desde su regreso al poder y sueña abiertamente con el Premio Nobel de la Paz, otorgado este año a la opositora venezolana María Corina Machado.

"El fútbol trabaja por la paz, y en nombre de la gran comunidad del fútbol, el Premio de la Paz de la FIFA reconocerá los enormes esfuerzos de individuos que unen a las personas y traen esperanza a las generaciones futuras", declaró con énfasis Infantino el 5 de noviembre durante el anuncio de la creación de esta distinción en Miami ante la mirada de Trump.

Como coorganizadores, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el primer ministro canadiense, Mark Carney, han confirmado su presencia pese a las grandes tensiones por los aranceles impuestos por el líder estadounidense, quien también ha reiterado su deseo de convertir a Canadá en el estado número 51 de Estados Unidos.

Incluso Irán, cuyas relaciones diplomáticas con Estados Unidos están rotas desde 1980, finalmente enviará una pequeña delegación encabezada por el seleccionador Amir Ghalenoei, después de haber afirmado que boicotearía la ceremonia debido a la denegación de las visas a varios de los integrantes de la comitiva.

Los detalles se conocerán el sábado

En el ámbito deportivo, el desafío es considerable para los 42 países ya clasificados, que serán acompañados en marzo por seis equipos procedentes de la repesca, para llegar a 48 participantes, una novedad en la historia de la Copa del Mundo.

Al término del sorteo, en el que participarán varias leyendas del deporte norteamericano como Tom Brady, Shaquille O’Neal o Wayne Gretzky, se conocerán los partidos de la primera ronda y la composición de los 12 grupos de cuatro, pero habrá que esperar hasta el sábado para descubrir los lugares y horarios de los encuentros.

Una novedad introducida por la FIFA, preocupada por "garantizar las mejores condiciones posibles para todos los equipos y espectadores mientras permite, en la medida de lo posible, que los aficionados de todo el mundo vean jugar a sus equipos en directo a pesar de las diferencias de zonas horarias".