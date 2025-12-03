México vs. Portugal: ¿Cuándo y cómo se podrán comprar los boletos para la reinauguración del Estadio Azteca?

El partido de preparación a la copa del mundo entre las selecciones de México y Portugal ya tiene fecha confirmada: Ocurrirá el sábado 28 de marzo del 2026, a las 19:00 horas, partido con el que también será reinaugurado el Estadio Azteca, ahora renombrado como “Estadio Banorte” y tras dos años de una profunda renovación de su infraestructura.

El Estadio Azteca, ahora bajo su otro nombre, vivirá una nueva era después de sesenta años de una destacada historia en que albergó dos finales de la FIFA y vio a Pelé y Diego Armando Maradona convertirse en campeones del mundo, además de ver en al menos once veces al América, el equipo de casa, ganar el título de liga del futbol mexicano.

Por ello, el partido entre México y Portugal es un partido de gala para reabrir el Estadio Banorte, sumado a ello el atractivo de que ese día pudiera presentarse Cristiano Ronaldo como una estrella más que deja su marca en la memoria del Azteca.

¿Cuándo inicia la preventa de boletos para el partido México vs. Portugal?

Así, el Grupo Financiero Banorte, ha dispuesto que la preventa de boletos para el partido de entre México y Portugal inicie el miércoles 10 de diciembre de 2025 y de forma exclusiva para los clientes de Banorte con tarjeta de crédito o débito, quienes podrán comprar sus pases para el partido en la plataforma Fanki.com.mx desde ese día y hasta el viernes 12 de diciembre.

Hasta la tarde de este miércoles, la Federación Mexicana de Futbol y Banorte no han divulgado información sobre el rango oficial de precios de las entradas.

Sin embargo, el banco detalló en un comunicado que al realizar la compra de boletos con tarjeta de crédito Banorte se podrá diferir a 5 y 10 meses sin intereses.

El Estadio Banorte también albergará además el primer partido de la copa del mundo FIFA 2026, bautizado como “United” por su celebración conjunta entre Canadá, Estados Unidos y México.

“Próximamente, Banorte anunciará otras promociones para celebrar el mundial de fútbol 2026", adelantó el banco.

El Estadio Banorte enfila así hacia una nueva era con el partido México vs Portugal y tras una inversión de casi 115 millones de dólares para su modernización que implicó cambios en el aforo de aficionados, instalación de equipo de telecomunicaciones de última generación y amenidades establecidas por la FIFA para el que será el tercer mundial del Estadio Azteca.