Javier Aguirre: "Preparados para el juicio público"

Previo al juego contra Paraguay, la Selección Mexicana lleva la espina de los abucheos en el estadio Corona tras el 0-0 ante Uruguay.

El entrenador Javier Aguirre comentó: “En Guadalajara lo comenté. El que no sepa salir al campo con 80, 90 o con cuatro. El que no esté preparado para el juicio público, no está preparado para esto. La mentira siempre regresa. Puedes engañar al entrenador, afición, representante o prensa, pero no al espejo; frente al espejo sabes en qué la regaste".

El equipo tendrá hasta siete modificaciones en su planteamiento para enfrentar a los paraguayos. La plantilla tiene disponibles a Obed Vargas, Gilberto Mora, Armando González, Fidel Ambriz y Elías Montiel.

“Están apareciendo jugadores jóvenes que amplían la baraja”.

Aguirre reiteró que hasta marzo se tendrá el equipo base, justo cuando se planean los siguientes partidos amistosos para la reapertura del estadio Banorte.

“Aquí el examen final es el 11 de junio. Todo lo que venga antes es preparación. El que no esté hoy o no juegue mañana no significa nada; otro tendrá su oportunidad ante un gran equipo como Paraguay.

“Lo ideal sería tener ya a los 26 y repetir los 11 titulares, sacar buenos resultados en enero, febrero y marzo, y llegar sólidos a junio. Pero en este caso, hasta marzo creo que ya estará el equipo más definido. Entre marzo, abril y mayo estará el verdadero grupo. Tendremos cinco semanas y media de trabajo antes del Mundial, lo cual es un ‘handicap’ a favor, y ahí habrá tiempo suficiente para perfilar todo”.

Entre más sobre los abucheos, el público deseaba ver en la portería a Carlos Acevedo. Sin embargo, defendió el guardameta de Chivas, Tata Rangel.

“Representar a México es lo más grande que hay. Ante Uruguay dimos todo, aprendimos y seguimos creciendo como equipo. Gracias afición”, publicó en su cuenta de Instagram.