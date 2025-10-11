Premio Nobel de la Paz 2025: Quiénes son los últimos 15 galardonados

El Premio Nobel de la Paz se ha otorgado en 106 ocasiones a 143 galardonados entre 1901 y 2025: 112 personas y 31 organizaciones. En esta ocasión se distinguió a la líder de la oposición venezolana María Corina Machado, quien vive en la clandestinidad, pero aún así lucha contra la dictadura de su país.

Machado, ingeniera industrial de 58 años, vio cómo en 2024 los tribunales venezolanos le impidieron presentarse a las elecciones presidenciales y, por tanto, disputar el cargo al presidente Nicolás Maduro, en el poder desde 2013.

A partir de este momento se dedicó a hacer campaña por su sucesor, el exembajador Edmundo González, atrayendo a multitudes que en ocasiones llegaron a los varios miles de personas, según asistentes e imágenes tomadas por medios de comunicación.

Estas acciones, de acuerdo con la Organización del Nobel, la hicieron merecedora de la distinción: “por su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo venezolano y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia”.

¿Quiénes son los ganadores el Nobel de la Paz de los últimos 15 años?

