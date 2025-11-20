¿Cómo quedaron los repechajes intercontinental y europeo para el Mundial 2026?

Italia, tetracampeona del mundo, se enfrentará en marzo a Irlanda del Norte en semifinales del repechaje europeo para clasificar al Mundial 2026, luego de haberse perdido las dos pasadas ediciones del torneo.

En caso de victoria, la Azzurra se enfrentaría en la final al vencedor de la otra semifinal del cuadro A, en la que se enfrentarán Gales y Bosnia-Herzegovina, tras el sorteo realizado este jueves en la sede de la FIFA en Zúrich.

En el repechaje europeo, hasta dieciséis países se verán las caras por los últimos cuatro boletos del continente al Mundial 2026, que se disputará el próximo verano boreal en Estados Unidos, México y Canadá.

Ucrania se enfrentará a Suecia en una de las semifinales del cuadro B, en el que Polonia y Albania también se verán las caras.

Las semifinales del cuadro C miden a Turquía-Rumania y Eslovaquia-Kosovo.

Dinamarca, que perdió su boleto directo tras un final de partido agónico contra la clasificada Escocia en la última jornada de eliminatorias europeas, se enfrentará en el repechaje a Macedonia del Norte.

Los Vikingos Rojos, que han disputado de forma consecutiva las dos últimas ediciones del Mundial, tendrían como rival en una hipotética final a República Checa o Irlanda, que sueñan con volver al torneo por primera vez desde 2006 y 2002 respectivamente.

Repechaje europeo para el Mundial 2026

A continuación se muestra el sorteo del repechaje europeo para decidir las llaves que determinan las cuatro plazas europeas restantes para la Copa Mundial 2026.

Los doce segundos de cada grupo de la eliminatoria de la UEFA quedaron encuadrados en los bombos del 1 al 3 y fueron cabezas de serie según el ránking mundial de la FIFA, mientras que los cuatro equipos que avanzaron a través de la Liga de las Naciones de la UEFA quedaron encuadrados en el bombo 4.

Las definiciones a partido único tendrán lugar en marzo, con las semifinales el 26 de marzo y las finales el 31 de marzo.

Los cabezas de serie más altos (mencionados en primer lugar) serán los locales en las semifinales y se sorteó quién será el anfitrión de cada final.

Sorteo del repechaje europeo

LLAVE A

Semifinal 1: Italia vs Irlanda del Norte

Semifinal 2: Gales vs Bosnia y Herzegovina

Final: SF1 vs SF2 (local)

LLAVE B

Semifinal 3: Ucrania vs Suecia

Semifinal 4: Polonia vs Albania

Final: SF3 (local) vs SF4

LLAVE C

Semifinal 5: Turquía vs Rumania

Semifinal 6: Eslovaquia vs Kosovo

Final: SF5 vs SF6 (local)

LLAVE D

Semifinal 7: Dinamarca vs Macedonia del Norte

Semifinal 8: República Checa vs Irlanda

Final: SF7 vs SF8 (local)

Este jueves también se realizó el repechaje intercontinental, que entrega otros dos boletos al resto de continentes.

En la ruta A, Nueva Caledonia se enfrentará a Jamaica en semifinales, y el vencedor se medirá a República Democrática del Congo. Bolivia, en la ruta B, tendrá como rival en semifinales a Surinam, y podría luchar por participar en el cuarto mundial de su historia en una hipotética final contra Irak.

Repechaje intercontinental para el Mundial 2026

A continuación, el sorteo del torneo de repechaje entre federaciones celebrado el jueves para decidir las llaves que determinan dos plazas para el Mundial de 2026.

Seis selecciones de las confederaciones de la AFC, la CAF, la Concacaf, la Comebol y la OFC disputarán el torneo de repechaje en Guadalajara y Monterrey en marzo.

Irak y la República Democrática del Congo, cabezas de serie, jugarán las dos finales de la repesca, a la espera de los ganadores de las dos semifinales.

Sorteo repechaje intercontinental

LLAVE A

Semifinal 1: Nueva Caledonia vs Jamaica

Final: República Democrática del Congo vs Ganador de la SF1

LLAVE B