Segundo día de descanso, la petición que quedó fuera de la reforma de jornada de 40 horas

México se encamina a reducir su jornada laboral a 40 horas semanales, pero conservando el modelo de un día de descanso por cada seis de trabajo. La propuesta enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum al Senado no contempla una ampliación de los días de descanso, una de las principales demandas relacionadas con la reforma.

De acuerdo con el proyecto promovido por el Gobierno, tanto en la Constitución como en la Ley Federal del Trabajo (LFT) se conservaría una jornada laboral de seis días por semana por un día de descanso, con un límite de 40 horas semanales.

“La jornada laboral será de cuarenta horas semanales en los términos que establezca la Ley. Por cada seis días de trabajo las personas trabajadoras deberán disfrutar por lo menos de un día de descanso con goce de salario íntegro”, se indica en el proyecto de reforma a la Constitución.

Este mismo esquema se conserva en la modificación planteada para la Ley Federal del Trabajo.

Hasta ahora, la mayoría de las iniciativas que se habían presentado planteaban el reconocimiento de dos días de descanso por cada cinco de trabajo, lo que en términos prácticos implica una reducción de 48 a 40 horas en el límite semanal.

De los 17 proyectos presentados en el Congreso de la Unión en la actual legislatura, son 14 los que plantean una reducción de jornada laboral a través de reconocer dos días de descanso por semana.

De hecho, la iniciativa que abrió el debate en el 2023, promovida por Susana Prieto, en ese momento diputada por Morena, también planteaba una modificación a la Constitución para establecer un esquema de dos días de descanso por cada cinco de trabajo.

Por ahora, esa posibilidad no se percibe en el escenario, aunque la oposición ha advertido que la propuesta en los términos actuales no va en línea con el espíritu de la reducción de la jornada laboral. La diputada Patricia Mercado, de Movimiento Ciudadano, fue la primera en señarlo.

“Sin agregar un segundo día de descanso por semana no se cumplen los objetivos de reducción de la jornada laboral a 40 horas. Leyendo la iniciativa que envía el Ejecutivo al Congreso, se confirma que propone mantener solo un día de descanso obligatorio por semana. Igual que hace un siglo. Esto significa que las personas trabajadoras no se ahorrarán el agotamiento de un día de traslados, que para muchas de ellas significan dos, tres o cuatro horas diarias. La convivencia familiar no es igual en un día completo que en un rato extra entre semana”, afirmó la legisladora en su cuenta de X.

Durante los foros públicos convocados por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) entre junio y julio, los dos días de descanso fue una de las peticiones frecuentes de los sindicatos; mientras que el sector empresarial pugnó por conservar el esquema de seis días y flexibilidad en la distribución de las horas laborales.

¿Cómo se reducirá la jornada laboral?

La propuesta presidencial plantea una reducción gradual de dos horas por año, la cual comenzaría el 1 de enero del 2027, para alcanzar el límite de 40 horas en el 2030.

El calendario de implementación propuesto en el proyecto es el siguiente:

48 horas en 2026

46 horas en 2027

44 horas en 2028

42 horas en 2029

40 horas en 2030

La reforma también contempla otorgar un plazo de seis meses para que las empresas adecuen sus procesos para la primera etapa de reducción de horas.