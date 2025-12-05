Contenido visual, la estrategia clave de pymes y nenis para crecer en redes sociales

En la economía digital, las pymes y nenis han apostado por el contenido visual como una estrategia de marketing para posicionar el negocio y permite sobresalir ante un mar de contenido en las redes sociales.

De acuerdo con el estudio “El mapa del emprendimiento visual en México”, realizado por Canva, ocho de cada 10 pymes crean contenido visual para sus redes sociales, y siete de cada 10 lo hacen directamente desde sus teléfonos móviles.

La creación de contenido visual se ha convertido en el motor económico de la promoción, las ventas y la conexión con la clientela”, revela el estudio.

Publicaciones e imágenes, la base del crecimiento

Las publicaciones estáticas y las fotografías editadas siguen siendo las estrategias más utilizadas por estos negocios. El estudio indica que 82% de las nenis y 83% de los emprendedores emplean estos formatos como base de su crecimiento en plataformas digitales.

En tanto, los videos cortos, como TikToks y reels, mantienen una alta relevancia en las estrategias digitales. El 68% de las pymes, 59% de los emprendedores y 49% de las nenis utilizan este formato para promocionar sus productos y servicios.

No obstante, los formatos tradicionales aún conservan su peso, seis de cada 10 negocios continúan utilizando catálogos, menús y folletos como herramientas de promoción, especialmente en ventas directas.

El smartphone, el centro de la operación

Canva señala que el smartphone se ha convertido en la herramienta principal de trabajo para las pymes, al concentrar la creación de contenido, la comunicación con clientes y las transacciones comerciales. El 78% de las nenis y 69% de las pymes producen contenido directamente desde sus teléfonos móviles.

México se está convirtiendo en uno de los mercados empresariales que más apuestan por el uso de dispositivos móviles a nivel global”, destaca el estudio.

El estudio también destaca que las redes sociales y WhatsApp dominan los canales de promoción y de venta, puesto que son las preferidas por el 83% de los emprendimientos y 72% de las nenis.

Impulso creativo sin precedentes

“El auge del emprendimiento digital en México está ocurriendo junto con un impulso creativo sin precedentes. Una de cada ocho personas con acceso a internet en el país usa Canva con regularidad, y tan solo el año pasado se crearon más de 672 millones de diseños”, afirmó Junia Ooi, directora comercial de Canva en Latinoamérica.

El estudio confirma que el contenido visual dejó de ser un complemento para convertirse en un pilar estratégico del emprendimiento en México, especialmente para pymes y negocios liderados por mujeres, que hoy encuentran en el entorno digital su principal plataforma de crecimiento.