Netflix gana la guerra de ofertas por Warner Bros Discovery: Comprará estudios y su división de streaming

Netflix llegó a un acuerdo para comprar los estudios de cine y televisión y la división de streaming de Warner Bros Discovery por 72,000 millones de dólares, una operación que cedería el control de uno de los activos más preciados y antiguos de Hollywood al pionero del streaming, que ha puesto de cabeza el sector de los medios de comunicación.

Con la operación, Netflix se hará con un inmenso catálogo de películas y el prestigioso servicio de streaming HBO Max. Se trata de la mayor adquisición en el sector del entretenimiento desde que Disney compró Fox por 71,000 millones de dólares en 2019.

INFORMACIÓN EN PROCESO...