Sheinbaum confirma reunión con Trump y Carney antes del sorteo del Mundial 2026

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó que mañana tendrá una reunión con su par estadounidense, Donald Trump, y el primer ministro de Canadá, Mark Carney, en el marco de su visita exprés a Estados Unidos por el sorteo del Mundial 2026.

La primera mandataria informó que viajará este jueves en la tarde-noche a Washington en un avión de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

La presidenta dijo que tendrá una reunión corta -con ambos mandatarios- por el tiempo del evento, ya que tiene una duración aproximada de cuatro minutos. "Después del evento que dura como cuatro minutos, el sacar la bolita y ver qué grupo vamos a encabezar. Después ya nos vamos a nuestros asientos y allí pues se termina el evento", detalló.

Sheinbaum detalló que la delegación mexicana se quedará en un hotel de Washington y que su agenda contempla encuentros bilaterales.

“Todo parece indicar que tendremos una pequeña reunión con el presidente Trump y otra con el primer ministro Carney”, señaló en su habitual conferencia la "Mañanera del Pueblo".

Después del sorteo del Mundial, la presidenta sostendrá una reunión con mexicanos radicados en Estados Unidos, para después regresar en la noche a México para poder estar el sábado temprano en la celebración de los siete años de la Cuarta Transformación.

El viaje marca la primera visita oficial de Sheinbaum a la capital estadunidense desde que asumió la presidencia.

Los tres socios del acuerdo comercial regional T-MEC están a las puertas de conversaciones para la revisión del tratado, en medio de amenazas arancelarias de Trump, quien ha manejado incluso la posibilidad de disolverlo y negociar acuerdos bilaterales.