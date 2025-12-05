Una nueva caída de Cloudflare perturba brevemente una parte del internet: ¿Qué se sabe?

Varias plataformas en línea, incluida la red Truth Social del presidente estadounidense Donald Trump, estuvieron brevemente fuera de servicio el viernes, debido a un problema identificado por el proveedor digital Cloudflare.

Un mensaje de error que mencionaba Cloudflare aparecía cuando se intentaba ir a Truth Social y a otras webs, como la plataforma de diseño gráfico Canva, hasta aproximadamente las 09:30 GMT (3:00 a.m. hora de la CDMX.

"Somos conscientes del problema que afecta la disponibilidad de la red de Cloudflare", indicó en X a las 09:20 GMT el director técnico de la empresa, Dane Knecht, precisando que no se trataba de un ataque.

En la mañana, numerosos internautas señalaron en X problemas de conexión en varios sitios.

Cloudflare es una plataforma que proporciona servicios de seguridad, gestión y optimización del tráfico para sitios web y aplicaciones.

La compañía asegura que gestiona cerca del 20% del tráfico de internet mundial.

A mediados de noviembre, sus servicios ya se vieron afectados por una avería importante que dejó sin acceso a numerosos sitios durante varias horas.