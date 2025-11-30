Sorteo del Mundial 2026: Fecha y detalles de la dinámica

Los nervios y la ansiedad por conocer a los equipos que conformarán los grupos para la disputa de la Copa del Mundo 2026 crecerán el próximo viernes 5 de diciembre de 2025, toda vez que las selecciones participantes conocerán el camino que deberán seguir para conquistar el trofeo en Nueva York Nueva Jersey el domingo 19 de julio de 2026.

A menos de 200 días del comienzo de la primera Copa Mundial de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) con 48 selecciones, se ha confirmado el procedimiento para determinar la composición de los doce grupos de cuatro equipos cada uno que conformarán la primera fase del torneo, un hecho sin precedentes en la historia de la competición.

Será en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas de Washington D. C., donde se definirán quiénes serán rivales en la lucha por alcanzar la gloria de la Copa del Mundo 2026.

De acuerdo con la FIFA, el procedimiento del sorteo final estipula que los países anfitriones —Canadá, México y Estados Unidos— serán asignados al bombo 1, y que las otras 39 selecciones clasificadas se distribuirán en los cuatro bombos de doce selecciones cada uno.

No obstante, las dos plazas reservadas a las selecciones procedentes del torneo clasificatorio para la Copa Mundial de la FIFA 2026, así como las cuatro plazas correspondientes a las eliminatorias europeas, se asignarán al bombo 4.

Bombos para el sorteo de la Copa Mundial de la FIFA 2026

Bombo 1: Canadá, México, Estados Unidos, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania

Bombo 2: Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, RP de Irán, República de Corea, Ecuador, Austria y Australia

Bombo 3: Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Catar, Arabia Saudí y Sudáfrica

Bombo 4: Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curasao, Haití, Nueva Zelanda, clasificados A, B, C y D de las eliminatorias europeas, clasificados 1 y 2 del torneo clasificatorio de la FIFA

Bombos sorteo Mundial FIFA 2026.Foto EE: Cortesía

Designación de Grupos

El sorteo comenzará con todas las selecciones del bombo 1, que se distribuirán desde el grupo A hasta el grupo L. A continuación, se procederá a sortear los bombos 2, 3 y 4, por ese orden.

Restricciones del sorteo

En el bombo 1, Canadá, México y Estados Unidos, en calidad de países anfitriones, se identificarán con bolas de colores diferentes. De conformidad con el calendario de partidos publicado el 4 de febrero de 2024, a México se le asignará la posición A1 (bola verde), a Canadá, la posición B1 (bola roja), y a Estados Unidos, la posición D1 (bola azul).

Las otras nueve selecciones del bombo 1 se identificarán mediante nueve bolas del mismo color y se asignarán automáticamente a la posición 1 del grupo en el que resulten encuadradas.

Para garantizar el equilibrio competitivo, se han establecido dos cuadros separados hasta semifinales en el calendario de partidos. Con el fin de conseguir una distribución equilibrada de los equipos, se han aplicado las siguientes restricciones en el sorteo de las cuatro primeras selecciones de la Clasificación Mundial Masculina:

La selección líder de la clasificación (España) y la segunda mejor clasificada (Argentina) se asignarán de forma aleatoria a cuadros opuestos. Se aplicará el mismo principio en el caso de la tercera y la cuarta clasificadas (Francia e Inglaterra, respectivamente). De este modo, si las dos primeras selecciones de la clasificación mundial acabaran la primera fase en el primer puesto de sus respectivos grupos, no se enfrentarían antes de la final.

En los bombos 2, 3 y 4, la posición de las selecciones en cada grupo se asignará según un patrón predefinido. Este patrón se detalla en la tabla incluida en el documento del procedimiento del sorteo. La posición de los equipos en los grupos dependerá del bombo del que se extraigan y del grupo al que se asignen.

En principio, ningún grupo contendrá dos selecciones de la misma confederación, con la única excepción de la UEFA, representada por 16 equipos. Cada grupo contará con al menos una y como máximo dos selecciones de la UEFA.

En lo referente a las plazas del Torneo clasificatorio de la FIFA, a fin de cumplir con el principio general de la FIFA por el que se impide que dos selecciones de la misma confederación queden encuadradas en el mismo grupo, esta limitación también se aplicará a los tres equipos de cada cuadro del torneo clasificatorio de la FIFA que compitan por las dos plazas del bombo 4.

Asignación de sedes y horarios de los partidos

Si bien el sorteo final determinará qué selecciones se enfrentarán entre sí en la fase de grupos, el calendario actualizado —que incluye el estadio y la hora de inicio de cada partido— se confirmará el sábado 6 de diciembre.