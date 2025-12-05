Una nueva era de integración financiera en Latinoamérica

Con una estrategia que combina innovación tecnológica, conectividad multibancaria y alianzas estratégicas con socios como SAP, J.P. Morgan Payments está acelerando la transformación financiera en Latinoamérica para construir un ecosistema colaborativo y sin fricción que prepare a las tesorerías de la región para competir a escala global.

En entrevista con Carolina Dorado, head de Pagos para México, y Arturo Richter, head de Digital & Design para Latinoamérica en J. P. Morgan, explicaron cómo la región se está posicionando como un eje clave dentro de la estrategia global del banco y de qué manera la integración tecnológica está redefiniendo la gestión financiera de las empresas.

Carolina Dorado, head de Pagos para México en J. P. Morgan

Innovación y ecosistemas financieros sin fricción

Para Dorado, el cambio no es solo tecnológico, sino estructural. “En el dinámico entorno empresarial latinoamericano, la transformación digital dejó de ser una opción para convertirse en una necesidad estratégica. En J.P. Morgan Payments estamos construyendo un ecosistema eficiente e interconectado que integre a los principales actores tecnológicos y empresariales para ofrecer tesorerías verdaderamente sin fricción”, afirmó.

Ese ecosistema se apoya en cinco pilares: integración inteligente, innovación constante, seguridad, experiencia centrada en el cliente y acompañamiento estratégico. La inversión tecnológica de la firma — que supera los 18 mil millones de dólares anuales a nivel global — se refleja en soluciones de inteligencia artificial, blockchain y pagos en tiempo real que optimizan procesos financieros y mejoran la toma de decisiones.

Por su parte, Richter destacó que la integración con SAP es uno de los ejes más relevantes de esta estrategia. A través de esta alianza, las empresas pueden automatizar pagos de manera sencilla, cobros y conciliaciones en tiempo real, reduciendo errores y liberando tiempo para tareas de mayor valor.

“Esta sinergia tecnológica moderniza la tesorería, optimiza las operaciones financieras y acelera la adopción de servicios en la nube, permitiendo a las empresas escalar y expandirse a nuevos mercados”, explicó Richter.

Arturo Richter, head de Digital & Design para Latinoamérica en J. P. Morgan

Para Paola Becerra, Presidenta de SAP México, “La verdadera transformación digital ocurre cuando la tecnología deja de ser un soporte y se convierte en el lenguaje común entre empresas, instituciones y personas. En SAP creemos que alianzas como la de J.P. Morgan Payments y SAP son la base de un nuevo modelo de integración financiera en Latinoamérica y especialmente en México: uno donde la nube, la inteligencia artificial y los datos en tiempo real no solo optimizan la tesorería, sino que generan confianza, transparencia y visión estratégica. Hoy, la colaboración entre líderes de tecnología y banca no solo acelera la innovación; redefine el papel de las empresas latinoamericanas en la economía global.”.

Richter también destacó la relevancia de herramientas como la conectividad multibancaria, que permite a las compañías acceder a información consolidada de múltiples bancos en una sola plataforma.

“Gracias a la conectividad a través de SWIFT y APIs abiertas, los equipos financieros pueden centralizar la gestión, automatizar procesos y eliminar la fragmentación operativa. Esto no solo incrementa la eficiencia, sino que reduce los riesgos y mejora la capacidad de respuesta ante cambios del mercado”, agregó Richter.

El avance de tecnologías como la inteligencia artificial aplicada a pagos (AI-Powered Payments) está potenciando aún más esta transformación.

Los algoritmos analizan millones de datos para anticipar necesidades, optimizar el flujo de caja y detectar fraudes en tiempo real. La automatización inteligente libera a los equipos financieros de tareas manuales, mientras que los tableros dinámicos ofrecen control y visibilidad instantánea de los movimientos financieros.

Ciberseguridad y liderazgo regional en innovación financiera

Richter también destacó el impacto de esta integración en la eficiencia operativa y en la seguridad. “La estabilidad, la resiliencia y la ciberseguridad son áreas clave de inversión para nosotros. Puedes tener la mejor tecnología, pero no significa nada si pierdes la confianza de tus usuarios. La alta incidencia de fraude en México hace que la seguridad sea una prioridad en todo el proceso de pago, desde la autenticación hasta la liquidación”.

En este sentido, J.P. Morgan Payments identifica una oportunidad estratégica en Latinoamérica. La región se ha convertido en un laboratorio de innovación en pagos digitales, impulsada por el auge fintech, la regulación abierta y la adopción de nuevas tecnologías.

“América Latina se está posicionando como un centro de innovación financiera. Por lo tanto, muchas de las oportunidades de la región se encuentran en la exportación de conocimiento y servicios a través del nearshoring y la exportación e importación en general”, explicó Dorado. “México es un hub tecnológico innovador que conecta a Estados Unidos, Canadá y el resto de América Latina”.

La ejecutiva destaca que la región juega un papel decisivo dentro del mapa global del banco. “Latinoamérica y México son hoy protagonistas en nuestra estrategia: no solo por su potencial de crecimiento, sino como referentes de innovación, resiliencia y transformación digital en la economía global”.

Con su enfoque en integración, seguridad e inteligencia, J.P. Morgan Payments busca consolidarse como un actor clave que acompañe a las empresas de la región en su transición hacia un modelo financiero digital, ágil y competitivo, marcando así el rumbo de la próxima generación de tesorerías corporativas en Latinoamérica.